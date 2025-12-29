Olivinha explica saída da Flamengo TV e comenta situação de Filipe Luís: 'Isso conta'

Multicampeão pelo Flamengo no basquete, Olivinha marcou presença no Jogo das Estrelas do Zico, no último fim de semana. Antes da bola rolar no evento, o ex-atleta conversou com jornalistas e falou sobre a expectativa pela renovação de Filipe Luís. O ídolo do clube também explicou a saída da Flamengo TV, onde atuava como comentarista.

- Assim que eu me aposentei, eu entrei para equipe da Fla TV, que depois, com a nova diretoria, mudou para Flamengo TV, e continuei lá. Tive um podcast, gostei muito da área da comunicação, foi um ano de aprendizado muito bacana que eu tive, mas infelizmente a gente não chegou a um acordo para renovação do contrato, faz parte - começou.

- Nos últimos meses eu foquei um pouco nas minhas redes sociais, mas tem alguns projetos aí que estão aparecendo para o ano de 2026, quem sabe a gente não continua no ramo da comunicação, que é o que eu gostaria. Ainda não posso (falar), porque não está fechado, mas em breve saberão - completou o ex-jogador, que deixou o canal em setembro.

Olivinha é multicampeão pelo Flamengo

Olivinha é um dos ídolos da história do clube, tendo conquistado mais de 20 títulos pelo Rubro-Negro, incluindo Intercontinental, Champions League, NBB, Copa Super 8 e Campeonato Carioca. O ex-jogador de 42 anos também comentou a situação do técnico Filipe Luís, que ainda não acertou a renovação de contrato com o Flamengo.

- Estou super ansioso para que o Filipe Luís assine logo esse contrato, já estou começando a ficar com medo. Mas a gente sabe que isso é parte do futebol, é negociação. Como torcedor, eu estou na torcida para ele renovar, porque ele é a cara do Flamengo, conhece o grupo todo, os jogadores tem carinho por ele, e acho que isso conta também - disse Olivinha.

