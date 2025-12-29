"Mas eu vou dar a volta por cima. A dor muitas vezes ensina". Parafraseando Arlindo Cruz, assim pode-se descrever os planos de Emerson Royal para o próximo ano após uma temporada abaixo da esperada. No Flamengo desde julho, o lateral busca, em 2026, novas oportunidades e superar desafios - ou, melhor dizendo, dar a volta por cima.

Royal chegou ao Flamengo cercado de expectativas após grande passagem pelo futebol europeu, porém não teve um ano fácil. Além de não ter espaço na equipe comandada por Filipe Luís, com Varela em grande fase, o jogador foi bastante cobrado pela torcida.

Após quatro meses de contrato, sofreu uma lesão no tendão que o afastou dos gramados por um tempo. Em uma semana treinando, mesmo sem pré-temporada, jogou como titular. Mesmo não estando 100% preparado, colocou-se à disposição do comandante, que teve seu contrato renovado até 2027 nesta segunda-feira, e deu o seu melhor.

Com contrato renovado, Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Segundo apurou o Lance!, a avaliação interna é de que o novo ano pode marcar um novo capítulo para Royal no Flamengo. O jogador é bem avaliado internamente, podendo ser uma grande peça na equipe de Filipe Luís.

Com uma pré-temporada completa no futebol brasileiro, mais tempo de adaptação e conhecimento da rotina do clube, a expectativa é que Emerson Royal consiga apresentar um desempenho mais consistente. Além disso, o defensor terá mais contato com o elenco e também com a comissão técnica.

Internamente, pesa a favor do jogador o histórico no futebol europeu e o entendimento de que o Flamengo exige um nível de pressão diferente, algo que o próprio defensor já reconheceu publicamente em entrevistas anteriores.

Para a "ESPN", por exemplo, Royal destacou a dificuldade de atuar sob constante cobrança, mas afirmou estar confiante em evolução para as próximas temporadas. O defensor também fez um alerta ao Flamengo no próximo ano: ter humildade para obter novas conquistas.

— Às vezes sai bem, às vezes não. Entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil. Tem que ter essa cobrança, posso entregar muito mais e vou entregar. Vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. É o meu objetivo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou.

E completou: — Ter humildade de saber que a gente não pode relaxar. Brasileirão é muito difícil, se entrar relaxado o outro time passa por cima. Conquistamos, mas já passou. Futebol não vive de passado, construímos história, mas estamos aqui para construir mais. Time grande é assim, fez, está bom, é importante, mas tem que focar na próxima temporada com seriedade e humildade para conquistar grandes coisas

A aposta, portanto, é que 2026 seja o ano da virada - e da volta por cima. Com mais preparação, confiança e respaldo, Emerson Royal busca transformar um momento de desconfiança em afirmação com a camisa rubro-negra.

Números de Emerson Royal com a camisa do Flamengo em 2025