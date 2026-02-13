Casimiro avalia trabalho de Fernando Diniz no Vasco: 'Honestamente'

O influenciador Casimiro Miguel foi sincero ao avaliar o trabalho do técnico Fernando Diniz no Vasco da Gama. Após uma nova derrota, desta vez para o Bahia, na última quarta-feira (11), em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, a pressão em cima do treinador aumentou.

Durante o programa "Roda de Bobo", da Cazé TV, da última quinta-feira (12), o influenciador mostrou preocupação com a temporada do Vasco. Ao analisar a derrota para o Bahia, Casimiro criticou o desempenho da equipe em campo.

— Mais um show do Vascão. Esperado né? Honestamente, a equipe perdeu da mesma forma que vem perdendo. Cruzou mil bolas na área, o adversário não fez nenhum esforço, digo isso com respeito ao Bahia, pelo amor de Deus. Mas a realidade, é que os times não precisam de muito para fazer um gol no Vasco — iniciou o comentarista antes de completar.

— É tanta coisa para falar, que dá desanimo. A galera se escora no "é incompetência dos atacantes", o que não é verdade. Não aconteceu. Contra a Chapecoense, sim, o Vasco teve mil oportunidades, contra o Bahia isso não aconteceu. E tomou um gol de pelada, de Copa ACERJ. A equipe não evolui — concluiu.

Início de temporada do Vasco

A derrota diante o Bahia deu sequência ao retrospecto negativo da equipe de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 11 jogos disputados pelo torneio, o Cruzmaltino só conseguiu vencer uma partida sob o comando do atual treinador.

Na edição desta temporada, o Vasco já soma duas derrotas, além de um empate, nas primeiras três rodadas. O próximo compromisso pelo campeonato nacional acontece após o carnaval, no dia 26, quando o time viaja para São Paulo para enfrentar o Santos.

Antes disso, o Cruzmaltino disputa a fase final do Campeonato Carioca. Neste sábado (14), o time entra em campo para enfrentar o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do torneio.

