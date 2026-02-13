Em camarote no carnaval, Ancelotti recebe conselho de Léo Santana

O cantor Léo Santana fez um apelo público ao técnico Carlo Ancelotti para convocar Neymar para a Seleção Brasileira. O pedido ocorreu na sexta-feira (13) durante apresentação do artista no Carnaval de Salvador. O artista interrompeu brevemente o show para direcionar uma mensagem ao comandante da equipe nacional.

Ah, e um recado, Ancelotti: coloca o Neymar nessa Seleção pelo amor de Deus. É só um pedido de fã, desculpa, eu não podia perder essa Léo Santana

Carlo Ancelotti curte Carnaval no Brasil com agenda lotada

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já desembarcou no Brasil para cumprir uma agenda especial durante o Carnaval. O italiano participará alguns dos principais eventos do país na data festiva: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

A primeira parada do treinador será em Salvador, em que acompanhará a folia no Circuito Barra-Ondina e com Léo Santana como anfitrião. O voo chegou na manhã desta sexta-feira após o italiano assistir à partida entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã.

Na sequência, Ancelotti seguirá para São Paulo, com presença confirmada no Anhembi, palco dos desfiles da capital paulistana, e participação no Charla Podcast, no camarote Bar Brahma, ao lado dos ex-jogadores Denilson, Vampeta e Júnior.

A programação será encerrada no Rio de Janeiro, no domingo (15). O técnico marcará presença no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno, em clima de aquecimento para o Mundial. Além disso, Ancelotti é esperado no camarote da Seleção Brasileira, também no palco dos desfiles cariocas. O Lance! teve acesso com exclusividade a imagens exclusivas do espaço criado pela CBF. Veja as imagens!

Camarote da CBF no Sambódromo do Rio de Janeiro receberá Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução)

