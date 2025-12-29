Torcedores do Flamengo reagem à renovação de Filipe Luís: 'Até o fim'

A novela acabou! O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (29) a renovação contratual com o técnico Filipe Luís. A notícia termina o impasse nas negociações entre o treinador e a diretoria rubro-negra, que se estendeu durante as últimas semanas. Nas redes sociais, torcedores do clube carioca comemoraram o novo acerto.

O contrato do treinador encerraria na próxima quarta-feira (31). Ao longo do domingo, a negociação contratual do técnico campeão do Brasileirão e da Libertadores chegou ao fim. O novo vínculo prevê a permanência do treinador até dezembro de 2027.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo enlouqueceram com a notícia. O medo de perder o treinador diante das dificuldades nas negociações chegou ao fim. Veja a repercussão abaixo:

Detalhes da renovação de Filipe Luís

A renovação do contrato foi negociada pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado (27), houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao limite e que o técnico estava na iminência de deixar o clube.

Jorge Mendes estava em Dubai para receber um prêmio por ter sido apontado como o melhor agente do mundo pelo Globe Soccer Awards 2025. A viagem, bem como a diferença de fuso horário, também interferiam no desfecho. Nesta segunda-feira, contudo, o Flamengo anunciou oficialmente que Filipe Luís seguiria como treinador da equipe principal.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo) —, declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube, em nota divulgada pelo rubro-negro.