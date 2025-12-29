Flamengo comete gafe em anúncio de renovação com Filipe Luís: 'Vazou'

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (29) a renovação contratual do treinador Filipe Luís. Contudo, o clube cometeu uma gafe ao formalizar a permanência do comandante para até dezembro de 2027. Em uma publicação, o perfil oficial do Rubro-Negro compartilhou uma sequência de fotos do técnico, mas no meio delas, estava uma foto do volante Jhonny Cardoso.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo reagem à renovação de Filipe Luís: 'Até o fim'

O fato não passou despercebido pelos torcedores do clube. A publicação chegou a ficar cerca de dez minutos no ar, antes de ser alterada e a foto do jogador excluída. O período foi o suficiente para torcedores do Flamengo especularem sobre a possível chegada de um novo reforço.

A reportagem do Lance! entrou em contato com a assessoria do clube para saber o motivo da presença da foto do jogador. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não houve respostas. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Quem é Jhonny Cardoso?

O volante, de 24 anos, é estadunidense mais ter raízes no Brasil. Fruto das categorias de base do Internacional, Jhonny Cardoso chegou a fazer 144 jogos com o Colorado antes de ir para o Real Betis, em 2024.

Com o clube alviverde, ele teve apenas uma temporada. Em julho deste ano, ele chegou ao Atlético de Madri. Pelo time Colchonero, ele atuou em seis jogos, quatro de La Liga, um da Champions League e outro pela Copa do Rei.

continua após a publicidade

Flamengo colocou uma foto de Jhonny Cardoso em meio a publicação de renovação de Filipe Luís (Foto: Reprodução)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Detalhes da renovação de Filipe Luís

A renovação do contrato foi negociada pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado (27), houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao limite e que o técnico estava na iminência de deixar o clube.

Jorge Mendes estava em Dubai para receber um prêmio por ter sido apontado como o melhor agente do mundo pelo Globe Soccer Awards 2025. A viagem, bem como a diferença de fuso horário, também interferiam no desfecho. Nesta segunda-feira, contudo, o Flamengo anunciou oficialmente que Filipe Luís seguiria como treinador da equipe principal.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo) —, declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube, em nota divulgada pelo rubro-negro.