Gol perdido por Estêvão pelo Chelsea choca europeus: 'Gafe da temporada'

Não é comum ver Estêvão perder gols como perdeu no confronto entre Chelsea e Hull City, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. No início do primeiro tempo, quando o placar ainda estava igualado em 0 a 0, Estêvão entrou sozinho na grande área, driblou o goleiro adversário com facilidade, mas na hora de correr para o abraço, isolou a bola por cima da baliza.

O lance rapidamente viralizou nas redes sociais. Internautas se impressionaram com o gol perdido pelo brasileiro.

Estêvão isola "gol feito" pelo Chelsea

Tradução: O jovem prodígio Estevão cometendo a gafe da temporada

Tradução: Estevão como você perdeu esse gol?

Tradução: Como o Estevão perdeu esse gol? Belo passe do Sarr

Tradução: Estevão desperdiçou um passe maravilhoso do Sarr

Pedro Neto faz hat-trick em goleada do Chelsea

O Chelsea garantiu classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Hull City por 4 a 0. O português Pedro Neto foi o destaque da partida com três gols, enquanto o brasileiro Estêvão completou a goleada do Chelsea.

A equipe londrina demonstrou superioridade técnica diante do adversário da Championship. Os Blues criaram diversas oportunidades ofensivas antes mesmo de abrir o marcador, impondo seu ritmo de jogo durante todo o confronto.

O próximo adversário do Chelsea nas oitavas de final da Copa da Inglaterra será definido por sorteio, conforme o regulamento da competição.