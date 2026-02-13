Rivais reagem à fala de presidente do Flamengo sobre Maracanã: 'Acharam'

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (12) por conta de uma entrevista concedida ao jornal espanhol "As". Durante o contato com o veículo, o mandatário projetou e abordou o futuro e presente do clube carioca. Um dos temas abordados foi a construção de um estádio próprio.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do River Plate se revoltam com ex-Flamengo: 'Golpe gigantesco'

Ao ser questionado sobre os planos da casa própria, Bap foi sincero ao citar o Maracanã na não necessidade de correr com o projeto. Ele chegou a citar o valor investido por Lucas Paquetá, contratação mais cara do clube, para se posicionar contra a construção a qualquer custo do estádio rubro-negro.

— O Maracanã é meu durante 19 anos. Tenho 19 anos para ver se preciso construir um estádio ou não. Não vamos deixá-lo. Imagine: se o novo estádio não tiver um modelo que gere ao Flamengo muito mais dinheiro do que gera hoje o Maracanã sem que ele invista nada, por que eu iria construí-lo? Hoje, o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Se decidirmos construir um estádio para o Flamengo, esse estádio deveria custar mais de 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões). Os juros disso seriam de 75 milhões de euros (R$ 465 milhões) por ano. Eu teria que pagar, em juros, quase dois Lucas Paquetá por ano. Por que eu faria isso tendo o Maracanã? — iniciou Bap, antes de completar.

continua após a publicidade

— Tenho terrenos, mas se os juros no Brasil voltarem a ser de 2 ou 3% ao ano, como foram há alguns anos, durante a pandemia, talvez faça sentido construir um estádio. Com os juros de agora, é melhor ter dinheiro no banco, jogar no Maracanã, que está nos dando muito dinheiro, e ter o dinheiro para contratar Lucas Paquetá. Se eu construir um estádio, toda essa estrutura que criei será afetada. Cada escolha é uma renúncia. Se eu decidir construir um estádio, não haverá os Samuel Lino ou Lucas Paquetá, mas terei um estádio novo. O objetivo é ganhar dinheiro. É uma decisão financeira. Não posso comprometer o futuro do nosso time porque vou construir um estádio que é um projeto de 50 anos. Temos que equilibrar essas variáveis — concluiu.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance)

🤑 Aposte na vitória do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Reação dos rivais do Flamengo nas redes sociais

A fala do mandatário viralizou na web. Em diversas manifestações, foi possível observar torcedores de clubes rivais contra e a favor do posicionamento do mandatário.

Os que se posicionaram contra, aproveitaram a deixa para provocar o Flamengo, e assim, afirmar que o Maracanã é do governo do Rio de Janeiro. Por outro lado, teve quem elogiou a visão de negócio do atual presidente do clube carioca. Veja a repercussão abaixo:

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas