Rivaldo revela preferência por técnico na Seleção, cita nomes e surpreende na escolha

Rivaldo, campeão do mundo com a Seleção Brasileira, compartilhou sua opinião sobre a possibilidade de um treinador estrangeiro assumir o comando da equipe nacional em meio à crescente pressão sobre o futuro do time. Os nomes de Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, e Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, têm sido os mais especulados.

- A situação está complicada, tanto pela pressão da imprensa quanto dos torcedores. Com o sucesso de alguns técnicos estrangeiros, especialmente os portugueses, que têm conquistado títulos no futebol brasileiro, fala-se muito sobre a necessidade de um treinador de fora para a Seleção Brasileira. Os nomes de Jesus e Ancelotti apareceram. Mas, na minha opinião, a possibilidade do italiano vir não existe. Ele está muito bem no Real e não deve sair - afirmou o ex-jogador à Betfair.

Rivaldo reforçou que não tem nada contra técnicos estrangeiros, reconhecendo a qualidade de nomes como Jorge Jesus, Abel Ferreira e o próprio Ancelotti. No entanto, ele defende a valorização dos treinadores locais e citou Rogério Ceni e Renato Gaúcho.

- Sempre foi tradição que jogadores e técnicos da Seleção fossem brasileiros, a brasilidade está em nosso sangue e isso faz diferença. Assim, acredito que deveríamos dar mais oportunidades aos nossos treinadores. Hoje, infelizmente, poucos se destacam no comando da Seleção, mas ainda há nomes como Renato Gaúcho e Rogério Ceni, que possuem experiência e conquistas relevantes. Renato venceu títulos importantes com o Grêmio e passou pelo Flamengo, enquanto Rogério também já teve várias conquistas importantes - afirma Rivaldo.

O pentacampeão ainda deu o exemplo da Argentina, que apostou em um talento interno que acabou tendo um grande desempenho.

- A Argentina apostou em Lionel Scaloni, um técnico sem experiência em grandes clubes, e a escolha deu certo: conquistou duas Copas Américas e uma Copa do Mundo. Mesmo com treinadores renomados no país, como Diego Simeone e Mauricio Pochettino, optaram por um nome novo e colheram os frutos - comenta.

Rogério Ceni foi elogiado por Rivaldo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Conversa com Jorge Jesus

Rivaldo revelou que tem uma boa relação com Jorge Jesus e que, recentemente, trocou mensagens com o treinador, que passou pelo Flamengo e conquistou a Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

- Ele é um grande treinador e uma pessoa incrível, tive a oportunidade de conhecê-lo na Turquia. Mas, apesar de todo o respeito e admiração, minha opinião continua sendo a mesma: gostaria de ver um treinador brasileiro à frente da Seleção - disse.

- Se um estrangeiro for escolhido, torcerei para que ele tenha sucesso. Talento não falta: temos jogadores de alto nível atuando em grandes clubes da Europa, como Real Madrid e Barcelona, além de outros disputando competições de alto nível, como a Champions League. Com um bom trabalho, podemos montar uma Seleção forte e competitiva para brigar pelo título mundial novamente - finalizou Rivaldo.