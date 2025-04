Goleiro de Seleção Brasileira, Ederson revelou uma superstição curiosa que possui antes de cada jogo que realiza. Em entrevista ao "Football Focus", o jogador do Manchester City surpreendeu Shay Given, ex-atleta dos Sky Blues.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu só tenho uma superstição. Jogo toda partida com a mesma cueca. Há oito anos é a mesma cueca - disse o brasileiro.

Sem acreditar na declaração de Ederson, Shay Given não escondeu o espanto por conta da superstição do goleiro da equipe de Pep Guardiola. Na sequência, entrevistado e entrevistador caíram na risada devido a curiosidade.

continua após a publicidade

- Não é possível. Ela não deve estar... em um bom estado - antes da dupla cair na risada por conta da curiosa declaração.

Há exatamente oito anos, Ederson foi contratado pelo Manchester City para substituir Joe Hart, que havia chegado em 2010 e defendido o clube até 2016. Nesse período, o brasileiro venceu 18 títulos, sendo uma Champions League e seis Premier League.

No entanto, o atleta não vem tendo muita sorte na atual temporada com o Manchester City, que sonha com apenas uma única chance de título em 2024/2025. Além da eliminação na Liga dos Campeões e a derrota na final da Copa da Liga Inglesa, a equipe de Ederson está na semifinal da Copa da Inglaterra.

continua após a publicidade