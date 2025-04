Técnico do Palmeiras, Abel cita Leila ao comentar possibilidade de assumir a Seleção Brasileira

Um dos nomes cotados para assumir o comando da Seleção Brasileira, Abel Ferreira foi direto ao comentar a possibilidade de deixar o Palmeiras e citou a presidente Leila Pereira durante entrevista coletiva.

De acordo com o treinador, Ednaldo Pereira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nunca o procurou para discutir o cargo à frente da Amarelinha, que segue sem treinador desde a derrota para a Argentina, em Buenos Aires.

– A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Eu não falo sobre hipóteses, o Ednaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto, então não posso ficar elucubrando. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês, mas em nenhum momento o presidente Ednaldo me procurou para perguntar sobre o Abel, e o Abel continua conosco, ele tem contrato até o final do ano e vamos em frente – explicou o português.

Em sua quinta temporada completa como treinador do Palmeiras, Abel Ferreira tem contrato válido até dezembro de 2025 e deixou seu futuro em aberto em entrevistas recentes. A missão da diretoria alviverde, por sua vez, é estender o vínculo do profissional até 2027, ano que marca o encerramento do mandato da presidente Leila Pereira.

– Entendemos a ansiedade do torcedor, eles querem que a gente vença o tempo todo, e nós também. Mas existem processos e se abrirmos mão, podemos pagar um preço alto – afirmou Anderson Barros, diretor de futebol.

Vale lembrar que a CBF demitiu Dorival Júnior após a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina por 4 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é um dos cotados para assumir o comando da Seleção Brasileira (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (6), contra o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Recife.