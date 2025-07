Ex-jogador de basquete é preso após dar 60 socos em namorada

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante após agredir a própria namorada, de 35 anos, com mais de 60 socos. A agressão aconteceu no último sábado (26), por volta das 16h, dentro do elevador de um condomínio em Ponta Negra, Natal. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa do rapaz, que é ex-jogador de basquete. A identidade da vítima não foi divulgada.

As imagens mostram o casal em discussão minutos antes da agressão. Conforme divulgado pela defesa da vítima ao site G1, a mulher sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, necessitando de cirurgia para reconstrução facial. Após a audiência de custódia, Igor teve a prisão preventiva decretada e responderá por tentativa de feminicídio.

De acordo com informações divulgadas pela Delegacia da Mulher em Natal, a vítima nunca havia registrado um boletim de ocorrência contra o rapaz. Do mesmo modo, um pedido de medida protetiva contra o rapaz também não foi pedido antes da agressão.

Quem é o agressor?

Igor Eduardo Pereira Cabral é natural de Natal, estudante de ciências contábeis, ex-jogador de Basquete e pai. Embora tenha afirmado às autoridades que nunca havia sido preso ou processado, a polícia encontrou registros dele com envolvimento em outras brigas, incluindo um caso de agressões físicas com amigos em Caicó, na região Seridó potiguar.

O agressor tem passagem pelo basquete brasileiro. Em 2014, integrou uma equipe de basquete 3x3 no Rio de Janeiro que venceu um torneio sub-18, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing, na China.

O nome do rapaz consta nos registros da Liga Nacional de Basquete. Igor atuou como jogador federado por clubes do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Apesar disso, a Confederação Brasileira de Basquete informa que ele nunca foi convocado para a Seleção Brasileira em competições oficiais. Atualmente, há apenas registros de sua participação em competições amadoras nas redes sociais.