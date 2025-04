A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue em busca de um novo treinador após a demissão de Dorival Júnior. Até o momento, os nomes mais cotados para o cargo são Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Jorge Jesus, do Al-Hilal. Para o ex-jogador Souza, quem deve assumir o cargo é o técnico português.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em análise dos nomes durante o programa “Donos da Bola”, da Band, na última quarta-feira (2), o comentarista cravou a chegada de Jorge Jesus à Seleção. Uma fonte dentro da CBF teria confirmado a nova contratação.

- Recebi um "zap" de um amigo meu falando que é certo que Jorge Jesus será o novo treinador da Seleção Brasileira - contou o ex-jogador, antes de completar:

continua após a publicidade

- Um amigo meu me disse que o Ednaldo Rodrigues (presidente da CBF) ligou para uma pessoa próxima a ele falando que o Jesus será o novo treinador da Seleção Brasileira - concluiu.

➡️ Rivaldo revela preferência por técnico na Seleção, cita nomes e surpreende na escolha

Souza ainda comentou sobre a possível chegada de Jorge Jesus. Para ele, a CBF acerta na decisão de trazer o técnico português, que fez sucesso em território nacional ao comandar o Flamengo, em 2019.

continua após a publicidade

Eu acho que é o cara certo, que bate de frente com todo mundo, um cara que tem comando - analisou.

Souza analisou nome de Jorge Jesus acima de Ancelotti na Seleção Brasileira (Reprodução/Band)

🔰 Ancelotti ou Jesus na Seleção? Brasil está sem técnico

O fim do ciclo de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira aconteceu após a última Data-Fifa, do mês de março. Na ocasião, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, mas posteriormente sofreu uma goleada para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental. Ambas as partidas foram válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A derrota categórica para a equipe albiceleste fez o trabalho de Dorival se tornar insustentável. Com este cenário, a CBF anunciou, no último dia 28 de março, a demissão do treinador.