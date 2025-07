Comentarista coloca Samuel Lino abaixo de jogadores rivais do Flamengo

O Flamengo acertou na última semana a chegada de Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (29), para assinar contrato com o time carioca. O comentarista Jailson Vilas Boas, da ESPN, comparou o novo reforço do Rubro-Negro com jogadores de clubes adversários.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador colocou Samuel Lino abaixo de alguns atletas do futebol nacional. Foram eles: Ramón Sosa, do Palmeiras, Rayan, do Vasco, Montoro, do Botafogo e Erick Pulga, do Bahia. Além dos atletas rivais, Jailson prefere Luiz Araújo ao novo reforço do Flamengo.

- Gosto mais do Sosa… O Rayan tá jogando muito bem. Ele também é jogador de base. Fico com ele, gosto dele… O Montoro é bom jogador, gosto dele, fico com ele… Gosto muito do Pulgar. É Pulgar… Rapaz… o Luiz Araújo é melhor meia armador. Vou ficar com ele - disse o comentarista.

Além dos jogadores citados anteriormente, o jornalista comparou Samuel Lino com Ángel Romero, do Corinthians, Marinho, do Fortaleza, Soteldo, do Fluminense, Facundo Torres, do Palmeiras, Nuno Moreira, do Vasco, Arthur, do Botafogo, Rony, do Atlético-MG, e Bruno Henrique, do Flamengo. Nessas comparações, Jailson preferiu o novo reforço do Rubro-Negro. Veja o vídeo abaixo:

Conheça Samuel Lino, o novo reforço do Flamengo

A contratação de Samuel Lino é a mais cara da história do Flamengo. Para tirar o atacante do Atlético de Madrid, o clube pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). Com a chegada do jogador ao Rio, os próximos passos são os exames médicos no Ninho do Urubu e a assinatura oficial do contrato, que está prevista para acontecer ainda nesta terça-feira. O vínculo será válido até 2029.

Revelado pelo São Bernardo, o ponta-esquerda de 25 anos não é um rosto totalmente novo no Ninho do Urubu, já que teve uma passagem por empréstimo pelo time sub-20 do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão da Copinha de 2018.

Sua carreira decolou de vez em Portugal, atuando pelo Gil Vicente, e o bom desempenho o levou ao Atlético de Madrid. Após um bom ano emprestado ao Valencia, ele se firmou no time de Diego Simeone na temporada 2023/24, mostrando versatilidade ao atuar como ala. Na última temporada, contudo, teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências.