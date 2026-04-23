Rivais se revoltam com arbitragem em Flamengo x Vitória: 'Passou do limite'

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, na última quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil. Na ocasião, a arbitragem foi um fator que repercutiu de forma negativa nas redes sociais. Torcedores de clubes rivais ao Rubro-Negro apontaram erros do árbitro Anderson Daronco que favoreceram o clube carioca.

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O primeiro lance em questão aconteceu durante o primeiro tempo. No início da partida, Luiz Araújo acerta uma cotovelada no rosto do lateral Ramon. O ato passou despercebido pela arbitragem em campo.

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Na segunda etapa, Arrascaeta acerta um pisão novamente em Ramon. Torcedores também reclamaram que o lance poderia ter gerado um cartão vermelho ao uruguaio. Em campo, Daronco não sinalizou nenhuma penalidade.

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A última polêmica envolveu os meias Saúl e Caíque. No fim da partida, o espanhol acerta o cotovelo no rosto do jogador do Vitória, e novamente, torcedores reclamaram da ausência de um cartão vermelho. O camisa 8 não foi advertido.

Veja a repercussão abaixo:

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Vitória (Foto: GIlvan de Souza / Flamengo)

Como foi Flamengo x Vitória

Texto por: Lucas Bayer

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

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A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle da bola, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

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Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave.

O Vitória, com Luan Cândido, voltou a balançar a rede de Rossi aos 32 minutos, mas o árbitro marcou impedimento na jogada. No lance seguinte, Arrascaeta, mais uma vez, esteve perto do terceiro gol do Flamengo, mas desperdiçou a chance. Ao término da partida, os flamenguistas aplaudiram o desempenho da equipe, que está invicta há seis jogos.