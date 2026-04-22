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Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo, mas admite queda de ritmo contra o Vitória

Em duelo de rubro-negros, time carioca leva a melhor no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
23:52
Bruno Henrique Flamengo Vitória
imagem cameraBruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Vitória (Foto: GIlvan de Souza / Flamengo)
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Bruno Henrique elogiou a postura do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O camisa 27 teve participação decisiva para o resultado, já que deu assistência para Pedro marcar o segundo gol do Mais Querido.

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➡️ Veja gols em Flamengo x Vitória: Pedro decide para o mandante

Em entrevista após a partida, o atacante celebrou a vitória e a vantagem construída para o jogo de volta. Por outro lado, admitiu a queda de ritmo da equipe na reta final.

— Feliz pela vitória. Fomos superiores no jogo e era importante vencer. Claro que tivemos uma rotação muito alta e no final abaixamos um pouco, é normal, mas o importante foi a vitória e a determinação que a gente teve nesse jogo. Ainda tem mais 90 minutos, e a gente tem tudo para poder vencer lá também — disse Bruno Henrique ao "Sportv".

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Com o resultado desta quarta-feira, o Flamengo chega a seis vitórias consecutivas. Bruno Henrique relacionou a sequência ao desempenho apresentado e à intensidade com que a equipe inicia os jogos.

— A nossa performance (é a razão da sequência positiva). Quem entra sempre entra para dar o melhor, numa rotação muito alta nos primeiros 15, 20 minutos, e até durante o primeiro tempo todo, imprime um ritmo forte. Então acredito eu que essa está sendo o diferencial do nosso time. Como o "Mister" (Leonardo Jardim) sempre fala, quem entra primeiro dá vida, porque no segundo tempo a gente tem mais jogadores que podem nos ajudar também. Então, é isso que a gente vem fazendo — concluiu.

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O próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no próximo domingo (26). A partida será em Belo Horizonte.

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Bruno Henrique Flamengo Vitória
Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Vitória (Foto: GIlvan de Souza / Flamengo)

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