Rivais pedem Arboleda após confusão no São Paulo: 'Seria titular'

Sem se apresentar no São Paulo desde sexta-feira (7), Arboleda segue com futuro indefinido no Tricolor Paulista. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais começaram a pedir a contratação do zagueiro equatoriano depois da confusão.

continua após a publicidade

No Equador, seu futuro é incerto. Arboleda defende o São Paulo desde 2017. Em campo, teve uma trajetória com títulos importantes, mas uma passagem marcada por polêmicas no fora de campo - entre elas, dívidas e processos que corriam na justiça até meses atrás.

➡️Atitude de Arias no Palmeiras pega mal com torcedores: 'Não pode'

Nas redes sociais, a confusão do defensor com o Tricolor Paulista fez com que muitos rivais começassem a enxergar uma oportunidade de mercado para a próxima janela. Visto como um grande zagueiro no São Paulo, Arboleda parece estar com moral com outras torcidas. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Tricolor aguarda retorno do contato com o zagueiro (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja comentários sobre o zagueiro

Entenda a polêmica do São Paulo com Arboleda

Arboleda segue "sumido", e a relação com o São Paulo se desgasta ainda mais. O zagueiro não se apresenta desde sexta-feira e está no Equador. O Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador para entender a situação.

Relacionado para a partida de sábado (4), contra o Internacional, o defensor acabou cortado após não se reapresentar. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

continua após a publicidade

A viagem de Arboleda não foi justificada ao São Paulo. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Arboleda pelo São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.