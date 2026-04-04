Arboleda não se reapresenta no São Paulo e está fora do jogo contra o Cruzeiro

O São Paulo teve uma baixa de última hora para o jogo contra o Cruzeiro, neste sábado (4), pelo Brasileirão. O zagueiro Arboleda não se reapresentou junto com o elenco são-paulino horas antes da partida e está fora do confronto no Morumbis.

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O atleta equatoriano não apresentou justificativa ao São Paulo para a ausência, mas viajou de última hora para o Equador. Os jogadores chegaram na concentração às 12h, horas antes da chegada do elenco no Morumbis, onde a partida contra o Cruzeiro acontece às 18h30. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal "Uol".

Arboleda não tem sido aproveitado por Roger Machado desde sua chegada, cenário diferente do que vivia quando a equipe era comandada por Hernan Crespo. Nos últimos cinco jogos, o equatoriano soma menos de 50 minutos em campo. Entrou na reta final das partidas diante de Chapecoense e RB Bragantino e atuou apenas no segundo tempo contra o Palmeiras.

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Vale ressaltar que a queda na minutagem não garante que essa seja a explicação da ausência do jogador, que não se pronunciou até a publicação desta matéria. Com Hernan Crespo, Arboleda atuou durante todos os minutos de oito partidas em 2026, além de outros cinco jogos em que ele não foi relacionado.

Roger Machado manteve a mesma defesa do São Paulo para o jogo deste sábado. Clique aqui para saber o onze inicial do Tricolor para o jogo no Morumbis!

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