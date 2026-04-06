Rivais reagem a Fernando Diniz no Corinthians: 'Pior que vai'

Um dia depois da demissão de Dorival Júnior, o Corinthians encaminhou a contratação de Fernando Diniz para assumir o comando da equipe. Nas redes sociais, muitos torcedores de clubes rivais do Timão reagiram à chegada do técnico.

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A diretoria do Corinthians buscou Fernando Diniz no mercado para tentar reverter o momento delicado vivido pelo clube na temporada. A equipe atravessa uma sequência negativa e não vence há nove partidas, cenário que aumentou a pressão interna e também por parte da torcida.

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Nas redes sociais, não foram só os corintianos que comentaram sobre a chegada do treinador. Muitos rivais avaliaram o novo comandante do Timão. Veja os comentários abaixo:

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Fernando Diniz deve chegar no Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o provável novo técnico do Timão

Fernando Diniz não é unanimidade na torcida do Corinthians

Internamente, o Corinthians sabe que a chegada de Fernando Diniz não agrada a todos os torcedores. Há, inclusive, uma ala no Parque São Jorge contrária à contratação do treinador de 52 anos.

Apesar disso, Marcelo Paz, executivo de futebol, e Osmar Stabile, presidente do clube, apostam no técnico. A avaliação é que o estilo de jogo baseado na posse de bola e na troca de passes, com futebol menos pragmático, pode se encaixar com as características do elenco.

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O Lance! apurou que as negociações entre Corinthians e Fernando Diniz estão bem avançadas e que apenas um "desastre" faria com que o acordo fosse desfeito. No momento, o departamento jurídico do clube trabalha na rescisão de Dorival Júnior e na regularização de Fernando Diniz.

Diniz terá pouco tempo para trabalhar antes de compromissos importantes. O Corinthians estreia na Libertadores nesta quinta-feira (9), contra o Platense, fora de casa, e volta a campo no domingo (12), quando disputa o dérbi diante do Palmeiras.

O Corinthians avaliou outros nomes, como Tite, que tem histórico no clube, e Sylvinho, que também já trabalhou no Corinthians. O nome de Fernando Diniz, livre no mercado, ganhou força nas últimas horas e, após negociações preliminares, o acordo foi encaminhado.

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