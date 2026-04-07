IA projeta resultados das estreias de Vasco e São Paulo na Sul-Americana

As principais competições da América do Sul vão começar oficialmente nesta semana, e muitos clubes brasileiros farão suas estreias. Nesta terça-feira (7), Vasco e São Paulo iniciarão sua trajetória na Sul-Americana, e uma inteligência artificial apontou quais serão os resultados.

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O Vasco de Renato Gaúcho enfrenta o Barracas Central às 19h (Brasília) na Argentina. De acordo com o ChatGPT, o time reserva do Cruz-Maltino vai empatar o duelo por 0 a 0. O Cruz-Maltino está priorizando o Campeonato Brasileiro.

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O São Paulo de Roger Machado também vai viajar para o seu primeiro jogo na Sul-Americana. Contra o Boston River, no Uruguai, a IA previu que o Tricolor Paulista também vai empatar, mas por 1 a 1. O gol será marcado por Calleri, de pênalti.

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Vasco e São Paulo estreiam na Sul-Americana (Foto: Divulgação Conmebol)

Onde assistir Vasco e São Paulo nesta terça

O Vasco viaja à Argentina para estrear na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central, nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no estádio Florencio Sola. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

O treinador Renato Gaúcho já deixou claro que o Gigante da Colina tem como prioridade o Campeonato Brasileiro nesta fase da temporada. Por isso, a equipe que viajou para a Argentina é formada por jogadores reservas e atletas do sub-20. Nem o próprio Renato Gaúcho estará com o Vasco, que será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.

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Boston River e São Paulo se enfrentam em jogo que marca a estreia dos times na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta terça-feira, dia 7 de abril, às 21h30 (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Centenário, no Uruguai. A transmissão será do SBT e do canal Paramount+. Clique aqui para assistir.

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O time trata com importância a competição continental e deve dividir atenções com o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Boston River passou por um processo de troca no comando técnico.