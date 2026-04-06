Atitude de Arias no Palmeiras pega mal com torcedores: 'Não pode'
Colombiano fez golaço na vitória sobre o Bahia
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O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na noite deste domingo (5), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma atitude do meia Jhon Arias não pegou bem com torcedores do Alviverde.
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A partida na Fonte Nova começou com tudo para o colombiano do Palmeiras. Depois de belíssimo calcanhar de Flaco López, Jhon Arias finalizou perfeitamente para abrir o placar contra o Bahia. No segundo tempo, porém, o jogador levou um cartão amarelo 'bobo' e ficou suspenso para o clássico contra o Corinthians.
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Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras criticaram a atitude de Jhon Arias. Os palmeirenses queriam o colombiano no clássico da próxima rodada do Brasileirão. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre o colombiano
Como foi o jogo do Palmeiras
Aos 41 minutos a superioridade foi contemplada com gol em bela jogada dos dois. O colombiano acionou o argentino na área, que, com um toque de calcanhar, devolveu para o camisa 11 acertar o ângulo de Léo Vieira.
No segundo tempo o Bahia voltou melhor e disposto a buscar o empate. E não demorou. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro cruzou para a área, David Duarte, que deixou o departamento médico do Bahia recentemente, subiu mais alto que todo mundo para empatar de cabeça.
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Apesar do resultado desfavorável, o técnico Abel Ferreira optou por tirar dois dos melhores jogadores do Palmeiras: Arias e Flaco, pensando na estreia da Libertadores do meio da semana. Os sangues novos que entraram em campo tentavam colocar o Verdão novamente à frente do placar.
Aos 25, chance perigosa do Bahia, mas Giay conseguiu salvar praticamente em cima da linha. Depois do susto, o Palmeiras cresceu no duelo e tentava encurralar os donos da casa. Aos 42, o Verdão quase ficou à frente do placar novamente, quando Luighi arrancou pela esquerda e cruzou na área. Por pouco Sosa não alcançou.
No lance seguinte, no entanto, o time paulista não desperdiçou. Andreas Pereira cobrou escanteio para o a pequena área e Santiago Mingo desviou para dentro da própria meta, aos 42 minutos, para decretar o placar final. Os jogadores do Bahia reclamaram de um suposto empurrão de Gómez em Ademir, mas a arbitragem checou o gol e deu como legal para o Palmeiras.
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