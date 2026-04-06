Histórico de Arboleda tem dívidas, atrasos de aluguel e apoio financeiro do São Paulo

"Sumido" e sem se apresentar no São Paulo desde sexta-feira, Arboleda foi um dos nomes mais em pauta nos últimos dias. No Equador, seu futuro é incerto. O defensor defende o Tricolor desde 2017. Em campo, teve uma trajetória com títulos importantes, mas uma passagem marcada por polêmicas no fora de campo - entre elas, dívidas e processos que corriam na justiça até meses atrás.

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O Lance! acessou o número dos processos. O zagueiro aparece como parte em processos na Justiça envolvendo cobranças de aluguéis.

Entre os casos, há ações classificadas como procedimento comum cível, em trâmite no Foro Central Cível de São Paulo, incluindo processos que tratam de cobrança sem despejo e também um pedido de rescisão contratual com devolução de valores. Um dos processos, iniciado em 2019, segue suspenso, enquanto outro, ligado ao cumprimento de sentença, teve movimentações recentes, como expedição de certidões e encaminhamento para despacho. As ações estão relacionadas a cobranças movidas pela empresa Euro Futs Marketing Esportivo Ltda, que aponta valores em disputa nas demandas judiciais.

De forma mais simples e explicada, entre essas ações, uma delas foram abertas por uma empresa, que cobra valores que, segundo ela, não foram pagos. Enquanto a referente ao aluguel, diz respeito ao atraso de pagamentos.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo chegou a pagar algumas dívidas do Arboleda

Como parte do acordo para a renovação de contrato de Arboleda até 2027, o São Paulo quitou, nas últimas semanas, R$ 642,8 mil em dívidas pessoais do atleta, referentes a ações judiciais em que o zagueiro é cobrado. A renovação aconteceu em 2024.

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Entenda a polêmica do São Paulo com Arboleda

Arboleda segue "sumido", e a relação com o São Paulo se desgasta ainda mais. O zagueiro não se apresenta desde sexta-feira e está no Equador. O Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador para entender a situação.

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Relacionado para a partida de sábado (4), contra o Internacional, o defensor acabou cortado após não se reapresentar. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.