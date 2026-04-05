Arboleda segue sumido, São Paulo tenta contato e estuda punição para o equatoriano

O zagueiro Arboleda segue sem dar notícias para o São Paulo, ignorando todos os contatos feitos pelo clube até o fim da tarde deste domingo (5). O equatoriano não se apresentou com o elenco no SuperCT da Barra Funda para o jogo contra o Cruzeiro, que ocorreu neste sábado (4), no Morumbis, e teve goleada do Tricolor.

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O Lance! apurou que o São Paulo ainda não sabe qual será o futuro do zagueiro e nem qual punição será aplicada quando o jogador aparecer para dar explicações. No entanto, uma multa deve ser dada ao equatoriano em razão do desaparecimento sem aviso.

O atleta pegou um voo para o Equador, seu país natal, mas não explicou os motivos da viagem de última hora. Vale lembrar que Arboleda já havia sido liberado pelo São Paulo em fevereiro para resolver questões pessoais.

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- Na verdade, a gente tem pouco a falar, o Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou o caso para a direção, a gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio a gente não sabia o que tinha ocorrido, mas agora a gente aguarda, mas foge das minhas mãos - disse Roger Machado, após a partida do São Paulo deste sábado.

Apesar da notícia, a ausência de Arboleda não alterou a programação para o jogo e não impactou naquilo que Roger Machado havia projetado para o duelo contra o Cruzeiro. O treinado manteve Rafael Tolói e Sabino na zaga, enquanto Alan Franco segue em recuperação de lesão. No intervalo, Sabino saiu e Doria foi escalado para a segunda etapa.

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Arboleda pelo São Paulo em 2026

Arboleda não tem sido aproveitado por Roger Machado desde sua chegada, cenário diferente do que vivia quando a equipe era comandada por Hernán Crespo. Nos últimos cinco jogos, o equatoriano soma menos de 50 minutos em campo. Entrou na reta final das partidas diante de Chapecoense e RB Bragantino e atuou apenas no segundo tempo contra o Palmeiras.

Com Hernan Crespo, Arboleda atuou durante todos os minutos de oito partidas em 2026, além de outros cinco jogos em que ele não foi relacionado.

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