Seleção Brasileira divulga lista dos convocados para a Copa do Mundo da Kings League

Nesta sexta-feira (5), a Seleção Brasileira revelou os 13 nomes que defenderão o país na Copa do Mundo da Kings League (Kings World Cup Nations) em janeiro, no Brasil, buscando o bicampeonato.

Convocação da Seleção Brasileira para a Kings World Cup Nation (Divulgação)

O evento de convocação ocorreu na CCXP e a comissão técnica brasileira subiu ao palco para cravar a lista final. O técnico Dudu, ao lado do auxiliar Preto e do coordenador técnico Velho Vamp, sentiu de perto a empolgação da plateia, que vibrou com cada nome anunciado.

Os presidentes, Nyvi, Cris Guedes, Luqueta, Cerol, Michel Elias, MC Hariel, Lucas Freestyle e Renato Vicente, prestigiaram o evento, reforçando o apoio total à Seleção que representará o Brasil neste torneio de nações. Eles demonstraram total apoio para a Copa do Mundo Kings League.

A lista final combina experiência, habilidade e o faro de gol necessário para enfrentar as maiores potências da modalidade. A base sólida e a ofensividade prometem levar o Brasil longe na competição.

Goleiros:

Victão (Furia FC)

Esaú (Loud)

Defensores:

Dedo (Furia FC)

Well (Real Elite)

Wembley (G3X)

Jeffinho (Furia FC)

Meias:

Luan Mestre (Funkbol)

Andreas (G3X)

Lipão (Furia FC)

Canhoto (Dendele)

Atacantes:

Ton (G3X)

Kelvin Oliveira (G3X)

Leleti (Furia FC)

A competição já tem data e hora para começar para o Brasil. A equipe do Brasil não teve sorte no sorteio e caiu no chamado "grupo da morte" ao lado da poderosa Espanha, um dos países mais tradicionais da Kings League; do Catar, e também da seleção do Peru.

Com a força da torcida em casa e um elenco estrelado, a Seleção Brasileira entra na Kings World Cup Nations como uma das grandes favoritas. Muitas esperanças estão depositadas na Copa do Mundo da Kings League.

