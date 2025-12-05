Seleção Brasileira divulga lista dos convocados para a Copa do Mundo da Kings League
Foram anunciados os 13 jogadores que defenderão o Brasil na Kings World Cup Nations
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (5), a Seleção Brasileira revelou os 13 nomes que defenderão o país na Copa do Mundo da Kings League (Kings World Cup Nations) em janeiro, no Brasil, buscando o bicampeonato.
Seleção Brasileira divulga lista dos pré-convocados para a Copa do Mundo da Kings League
Mais Esportes
Técnico campeão do mundo é anunciado na seleção brasileira da Kings League; veja
Mais Esportes
Craque da Kings League assina com time tradicional do Brasil; confira
Mais Esportes
O evento de convocação ocorreu na CCXP e a comissão técnica brasileira subiu ao palco para cravar a lista final. O técnico Dudu, ao lado do auxiliar Preto e do coordenador técnico Velho Vamp, sentiu de perto a empolgação da plateia, que vibrou com cada nome anunciado.
Os presidentes, Nyvi, Cris Guedes, Luqueta, Cerol, Michel Elias, MC Hariel, Lucas Freestyle e Renato Vicente, prestigiaram o evento, reforçando o apoio total à Seleção que representará o Brasil neste torneio de nações. Eles demonstraram total apoio para a Copa do Mundo Kings League.
A lista final combina experiência, habilidade e o faro de gol necessário para enfrentar as maiores potências da modalidade. A base sólida e a ofensividade prometem levar o Brasil longe na competição.
Goleiros:
Victão (Furia FC)
Esaú (Loud)
Defensores:
Dedo (Furia FC)
Well (Real Elite)
Wembley (G3X)
Jeffinho (Furia FC)
Meias:
Luan Mestre (Funkbol)
Andreas (G3X)
Lipão (Furia FC)
Canhoto (Dendele)
Atacantes:
Ton (G3X)
Kelvin Oliveira (G3X)
Leleti (Furia FC)
A competição já tem data e hora para começar para o Brasil. A equipe do Brasil não teve sorte no sorteio e caiu no chamado "grupo da morte" ao lado da poderosa Espanha, um dos países mais tradicionais da Kings League; do Catar, e também da seleção do Peru.
➡️ Ídolo do Corinthians é anunciado como novo presidente na Kings League
Com a força da torcida em casa e um elenco estrelado, a Seleção Brasileira entra na Kings World Cup Nations como uma das grandes favoritas. Muitas esperanças estão depositadas na Copa do Mundo da Kings League.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias