Record contrata ex-comentarista da Globo para transmissões do Brasileirão

A Record acertou nesta sexta-feira (11) a chegada do jornalista Maurício Noriega à emissora. O comunicador chega para trabalhar nas transmissões do Campeonato Brasileiro e do Paulistão a partir de 2025. Além dele, a empresa também apresenta negociações avançadas com o narrador Cléber Machado.

O locutor acertou a rescisão amigável com o SBT, e agora, pode ser anunciado nos próximos dias como reforço da emissora. Vale ressaltar, que a Record adquiriu um pacote de 38 jogos do Brasileirão da próxima temporada. Assim, a empresa busca reforçar o elenco de jornalistas esportivos.

Além do campeonato nacional, o canal também irá transmitir o Paulistão de 2025. O contrato com o torneio estadual prevê um vínculo até 2029. Ou seja, pelos próximos cinco anos, a emissora terá os direitos de transmissão do evento.

De acordo com a apuração do portal CNN, a Record buscou a contratação de Maurício Noriega após uma aprovação de Cléber Machado. Os dois deverão atuar como uma dupla nas transmissões esportivas da emissora a partir do próximo ano.

Noriega tem um currículo vasto no jornalismo esportivo. Ele foi comentarista em transmissões esportivas do grupo Globo, além de colecionar participações em programas como Arena SporTV, Bem Amigos! e Troca de Passes.

