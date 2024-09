Bola de Ouro: por que Cléber Machado é o único brasileiro a votar no prêmio?

Cléber Machado é o único brasileiro a votar no prêmio Bola de Ouro (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A revista France Football divulga nesta quarta-feira (4) os indicados para o prêmio Bola de Ouro, que será entregue no fim de outubro. O único jornalista brasileiro a votar na premiação é o narrador Cléber Machado, e o Lance! te explica como funciona o pleito.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A France Football seleciona 30 jogadores que se destacaram na última temporada e envia para os jornalistas, que escolhem os cinco melhores. A revista soma os votos e, então, chega ao vencedor. Os 100 primeiros países do ranking da Fifa tem um profissional como representante. Em entrevista à CNN em 2023, o narrador explicou como surgiu o convite para a votação.

- A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir. Depois começaram a me enviar e-mail e desde então estou votando anualmente - explicou Cléber.

➡️ SBT vence Globo com jogo de Corinthians, e Cléber Machado comemora ao vivo

Na última temporada, Cléber Machado montou o top-5 com: Messi, Haaland, Mbappé, Modric e Rodri. O craque argentino conquistou o prêmio pela oitava vez em 2023. O último brasileiro a levar o troféu para casa foi Kaká, em 2007, e a expectativa é para que Vini Jr encerre esse jejum.