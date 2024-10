Luiz Henrique será convocado pela CPI das Apostas, diz senador

Luiz Henrique celebra gol pela Seleção Brasileira (Foto: Javier Torres / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI das Apostas, afirmou que o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, irá ser convocado a depor. O herói da vitória da Seleção Brasileira contra o Chile, na última quarta-feira (10), pelas Eliminatórias, é suspeito de estar envolvido em esquema de manipulação de resultados.

A declaração do senador aconteceu durante entrevista ao programa De Primeira, do site UOL Esportes. De acordo com ele, o atacante será intimado a explicar as duas transferências recebidas por familiares de Lucas Paquetá. O valor total alcança a marca de R$ 40 mil.

- O caso do Luiz Henrique eu coloquei ontem para os demais membros da CPI. Eu falei: gente, vamos primeiro convocar o Paquetá, ouvir o Paquetá, ter a confirmação desse recibo e a gente convoca o Luiz Henrique, ou vocês querem convocar de uma vez? A maioria quer convocar de uma vez. A princípio, os dois serão convocados simultaneamente, na mesma reunião - contou o senador.

Relembre o caso

A relação de Luiz Henrique com Lucas Paquetá em um suposto esquema de manipulação de resultados tem como figura central Bruno Tolentino, familiar do meia do West Ham. Ele afirma ter lucrado com apostas em pelo menos um jogo do atual atacante do Botafogo, quando este ainda atuava na Espanha.

Antes de chegar no alvinegro carioca, o jogador teve passagem pelo Real Betis (2022-2024), período que teria ocorrido a suposta manipulação. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegou a abrir uma ação contra o atacante para investigá-lo, mas o processo foi arquivado.

Neste momento, a suspeita da manipulação de Luiz Henrique é um dos casos abordados pela CPI das Apostas. Vale lembrar, que até a publicação desta matéria, apenas a convocação de Lucas Paquetá está confirmada pela Comissão. O depoimento do atleta está marcado para acontecer no dia 29 de outubro.