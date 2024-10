Mauro Cezar explica declaração polêmica sobre o Botafogo

Comentarista Mauro Cezar explicou declaração sobre Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro

Mauro Cezar Pereira se envolveu em uma polêmica após a vitória do Brasil sobre o Chile por 2 a 1. Parte da declaração do jornalista foi direcionada ao Botafogo, principalmente à figura de John Textor, que chegou a ironizá-lo nas redes sociais. O caso tomou proporções que fizeram o comunicador se manifestar novamente para esclarecer o que falou durante a programação da Rádio Jovem Pan.

A opinião aconteceu durante um debate no pós-jogo da vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile por 2 a 1, na última quarta-feira (11), em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, Mauro Cezar analisava a presença de Igor Jesus e Luiz Henrique no futebol brasileiro. Os jogadores, no entendimento do comentarista, deveriam estar atuando fora do país, não fosse a SAF do Botafogo. Assim, ele classificou as contratações dos atletas como "fantasiosas".

A declaração repercutiu de forma negativa. O jornalista alegou ter sofrido ataques nas redes sociais. Para ele, a análise feita no programa foi retirada de contexto por John Textor, dono da SAF do Botafogo, que ironizou a declaração. Em um vídeo postado nas redes sociais, o comunicador justificou a fala e apontou a reação como mimizenta.

- A última dos mimizentos é ficar de beicinho por ouvir o óbvio. Tirando do contexto, evidentemente… Tem gente que fica de mimimi. Até jornalista rodado se comportando como torcedor bobo. Pelo amor de Deus, gente! Tenho nada contra o Botafogo, nada contra a SAF. Foi apenas uma afirmação dentro de um contexto que era debatido dentro do programa - explicou o jornalista em sua conta no Instagram.

O que disse Mauro Cezar no programa

O comentário integral do jornalista no programa foi o seguinte:

"Vocês falaram “joga no Brasil” (se referindo a Luiz Henrique, jogador do Botafogo). Joga no Brasil por conta dessa fantasia que é a SAF no futebol brasileiro. Um clube tem dívida colossal, vem um cara, compra, não precisa quitar dívida e sai contratando jogador, tem vários clubes. Em condições normais, os dois estariam jogando lá fora. Chegaram há pouquíssimo tempo por conta dessa situação. Discordo de vocês de “jogam no Brasil”, é coisa meio fantasiosa, é jogador de SAF, o Botafogo ia contratar se não fosse SAF? Nunca ia contratar. É uma realidade paralela. O futebol brasileiro não teria condição de tê-los, ou esse clube não teria condição de tê-los.

Destaques na vitória do Brasil

Dentro de campo, Igor Jesus e Luiz Henrique foram os autores dos gols que consagraram a Seleção Brasileira em Santiago. Com a vitória da última quarta-feira (10), a equipe de Dorival Júnior subiu para a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, com 13 pontos.