Jogador do Brasileirão é suspenso por doping

Taça do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:09 • Rio de Janeiro

O Criciúma suspendeu o contrato do meia Eliel Felisbino Costa, de 21 anos. O atleta está cumprindo punição após ser flagrado com o uso de substâncias ilegais em seu exame antidoping após o confronto entre Criciúma e Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. O teste foi realizado em 11 de julho no Heriberto Hülse, estádio do Criciúma e, de acordo com a assessoria de imprensa do Carvoeiro, o jogador não quis fazer a contraprova.



Eliel Costa, com a bola, foi flagrado no antidoping — Foto: João Vitor Pereira / Criciúma E.C.<br>

O jogador é formado nas categorias de base do Criciúma e foi relacionado para a partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. Eliel não chegou a atuar, porém foi escolhido para o exame.

Segundo o documento da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, publicado no site do Governo Federal e atualizado no dia 26 de setembro de 2024, as substâncias encontradas no exame do atleta foram clomifeno; desetil-clomifeno (metabólito); hidroximetoxiclomifeno (metabólito).

Foto: Site Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem<br><br>Em nota, o Criciúma disse que o atleta teve seu contrato encerrado e que acompanha os trâmites legais: <br><br><br>'O Criciúma Esporte Clube informa que o atleta Eliel Felisbino Costa foi flagrado no exame antidoping após a partida entre Criciúma e Fluminense pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 11 de julho no estádio Heriberto Hülse. O jogador abriu mão da contraprova se colocando suspenso voluntariamente para se dedicar exclusivamente à sua defesa. O atleta já contratou um advogado particular. O Criciúma, por norma legal, suspendeu o contrato de trabalho do atleta. A instituição está acompanhando todo o trâmite legal.'