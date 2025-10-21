Torcedores mandam recado a Sampaoli após atuação de Hulk: ‘Não pode’

O Atlético-MG conseguiu arrancar um empate heroico com o Independiente del Valle, nesta terça-feira (21), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O grande destaque do resultado do Galo foi o atacante Hulk, responsável pela jogada que originou o gol de Dudu, que garantiu o empate por 1 a 1, no Equador.

Após o feito, torcedores do clube mineiro aproveitaram o momento para mandar um recado para o técnico Jorge Sampaoli. O argentino optou por começar o confronto contra a equipe equatoriana com Hulk no banco de reservas. A decisão revoltou parte da torcida no início da partida.

Durante o segundo tempo, o camisa 7 entrou em campo e mudou completamente o clima do confronto. Com ele em campo, o Atlético-MG foi superior, e foi nos pés dele que se originou a jogada do gol de Dudu. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Del Valle x Atlético-MG?

A partida começou muito movimentada, e logo aos seis minutos foi marcado um pênalti para o Independiente del Valle. Em uma bola lançada nas costas da defesa atleticana, o atacante equatoriano Patrick Mercado avançou a área e foi derrubado por Ruan. O juiz foi chamado para revisar no VAR mas manteve a decisão de campo. Sornoza bateu com perfeição na gaveta de Éverson, e abriu o placar para os equatorianos.

Após o gol, o Atlético buscou controlar o jogo mas não criar grandes chances, só foi criar sua primeira oportunidade perigosa aos 23 minutos. Em chute colocado de Scarpa, Villar se esticou e espalmou dando rebote para Bernard que bateu fraco colocando na mão do goleiro novamente.

Minutos depois a equipe equatoriana chegou por três vezes seguidas, obrigando Éverson a trabalhar. Dois chutes perigosos de fora da área e uma cabeçada após escanteio quase ampliaram o placar da partida.

No período final da primeira etapa, o jogo ficou mais estudado e sem grandes oportunidades. O Atlético tentava algumas bolas longas, enquanto o del Valle explorava as infiltrações dos homens de frente da equipe.

O segundo tempo começou com os equatorianos em cima tentando ampliar o placar. Antes dos 10 minutos a equipe já havia finalizado três vezes, uma delas com muito perigo, em chute de fora de Alcívar, um dos destaques do time na temporada.

Algum tempo depois, em um contra ataque, Bernard ficou no mano a mano com o zagueiro Velasco, driblou o defensor e bateu colocado, mas o goleiro Villar fez uma bonita ponte e espalmou a bola. Após a chegada perigosa, o Galo cresceu na partida, e Sampaoli pôs o time mais para frente, tirando o próprio Bernard e colocando Dudu no ataque.

O técnico do Atlético tentava de todas as maneiras empurrar o time ao ataque. Colocou Hulk e Biel para ter mais presença ofensiva, e conseguiu deixar a equipe mais perigosa. Aos 34, em um cruzamento da esquerda, a bola passou a centímetros de Vitor Hugo que quase empatou para o Galo.

O jogo caminhava para uma vitória equatoriana, mas em uma bola enfiada aos 47 minutos, Hulk ficou cara a cara com o goleiro e serviu Dudu, que livre, só empurrou a bola para as redes. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Galo. O time mineiro decide em casa diante do seu torcedor.