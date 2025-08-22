menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Números de Raphinha são suficientes para conquistar a Bola de Ouro? Veja análise

Atacante brasileiro foi melhor estatisticamente em LaLiga e na Champions League

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga
imagem cameraRaphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
13:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Raphinha teve uma das melhores temporadas de sua carreira, dominando estatisticamente tanto em LaLiga quanto a Champions League. Em levantamento feito pelo "Sofascore", os números mostram que o brasileiro foi superior aos demais. No entanto, a dúvida é com relação à Bola de Ouro, premiação entregue pela revista "France Football".

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora a escolha do melhor jogador do mundo seja por votos e opiniões, espera-se que haja um embasamento numérico para a decisão. Na LaLiga, por exemplo, Raphinha alcançou 7,80 - a maior nota da temporada. Na Champions League, foi ainda além, com 8,24, superando alguns dos maiores nomes do futebol na competição mais difícil do mundo.

➡️IA aponta vencedor da Bola de Ouro de 2025

Cada gol, drible, passe, ação defensiva, até mesmo os erros foram capturados nos dados, gerando uma nota que reflete exatamente o que aconteceu em campo. As boas atuações renderam a Raphinha os troféus de "Player of the Season", entregue pela empresa, em um evento realizado em Zadar, cidade na costa da Croácia, chamado "Sunset Sports Festival".

A premiação foi televisionada, e milhões de espectadores ao redor do mundo assistiram ao histórico duplo triunfo de Raphinha, ao lado de outros vencedores: Mohamed Salah, melhor da Premier League (7,78), Mattia Zaccagni, melhor da Serie A (7,34), Joshua Kimmich, melhor da Bundesliga (7,91), Achraf Hakimi, melhor da Ligue 1 (7,76), Alexia Putellas, melhor da Liga F (8,15), e muitos outros.

O destaque de Raphinha, atrelado a outros jogadores da última temporada das principais ligas da Europa, ganhou visibilidade com enormes outdoors espalhados por capitais do futebol mundial.

Por fim, mesmo que a Bola de Ouro possa deixar Raphinha de fora, os troféus de Melhor Jogador da Temporada, que foram entregues pel Sofascore, provam que o atacante do Barcelona foi um dos melhores jogadores do mundo.

Raphinha - Barcelona x Real Madrid - La Liga
Raphinha, candidato à Bola de Ouro, comemora gol no duelo entre Barcelona e Real Madrid da última temporada (Foto: Lluis Gene/AFP)

Raphinha em 2024/25

  1. 64 jogos (60 titular)
  2. 38 gols
  3. 23 assistências
  4. 87 minutos para participar de gol
  5. 2.6 passes decisivos por jogo
  6. 46 grandes chances criadas (0.7 por jogo)
  7. 47% em conversão de grandes chances
  8. 3.3 finalizações por jogo (1.3 no gol)
  9. 17.8 finalizações para marcar
  10. 48% de eficiência nos dribles
  11. 3.5 duelos vencidos por jogo
  12. 1.0 falta sofrida por jogo
  13. Nota Sofascore da temporada: 7.86

Nota de Raphinha na última temporada

  • LaLiga: 7,80
  • Champions League: 8,24

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

