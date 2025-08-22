Raphinha teve uma das melhores temporadas de sua carreira, dominando estatisticamente tanto em LaLiga quanto a Champions League. Em levantamento feito pelo "Sofascore", os números mostram que o brasileiro foi superior aos demais. No entanto, a dúvida é com relação à Bola de Ouro, premiação entregue pela revista "France Football".

Embora a escolha do melhor jogador do mundo seja por votos e opiniões, espera-se que haja um embasamento numérico para a decisão. Na LaLiga, por exemplo, Raphinha alcançou 7,80 - a maior nota da temporada. Na Champions League, foi ainda além, com 8,24, superando alguns dos maiores nomes do futebol na competição mais difícil do mundo.

Cada gol, drible, passe, ação defensiva, até mesmo os erros foram capturados nos dados, gerando uma nota que reflete exatamente o que aconteceu em campo. As boas atuações renderam a Raphinha os troféus de "Player of the Season", entregue pela empresa, em um evento realizado em Zadar, cidade na costa da Croácia, chamado "Sunset Sports Festival".

A premiação foi televisionada, e milhões de espectadores ao redor do mundo assistiram ao histórico duplo triunfo de Raphinha, ao lado de outros vencedores: Mohamed Salah, melhor da Premier League (7,78), Mattia Zaccagni, melhor da Serie A (7,34), Joshua Kimmich, melhor da Bundesliga (7,91), Achraf Hakimi, melhor da Ligue 1 (7,76), Alexia Putellas, melhor da Liga F (8,15), e muitos outros.

O destaque de Raphinha, atrelado a outros jogadores da última temporada das principais ligas da Europa, ganhou visibilidade com enormes outdoors espalhados por capitais do futebol mundial.

Por fim, mesmo que a Bola de Ouro possa deixar Raphinha de fora, os troféus de Melhor Jogador da Temporada, que foram entregues pel Sofascore, provam que o atacante do Barcelona foi um dos melhores jogadores do mundo.

Raphinha, candidato à Bola de Ouro, comemora gol no duelo entre Barcelona e Real Madrid da última temporada (Foto: Lluis Gene/AFP)

Raphinha em 2024/25

64 jogos (60 titular) 38 gols 23 assistências 87 minutos para participar de gol 2.6 passes decisivos por jogo 46 grandes chances criadas (0.7 por jogo) 47% em conversão de grandes chances 3.3 finalizações por jogo (1.3 no gol) 17.8 finalizações para marcar 48% de eficiência nos dribles 3.5 duelos vencidos por jogo 1.0 falta sofrida por jogo Nota Sofascore da temporada: 7.86

Nota de Raphinha na última temporada

LaLiga: 7,80

Champions League: 8,24

