Números de Raphinha são suficientes para conquistar a Bola de Ouro? Veja análise
Atacante brasileiro foi melhor estatisticamente em LaLiga e na Champions League
Raphinha teve uma das melhores temporadas de sua carreira, dominando estatisticamente tanto em LaLiga quanto a Champions League. Em levantamento feito pelo "Sofascore", os números mostram que o brasileiro foi superior aos demais. No entanto, a dúvida é com relação à Bola de Ouro, premiação entregue pela revista "France Football".
Embora a escolha do melhor jogador do mundo seja por votos e opiniões, espera-se que haja um embasamento numérico para a decisão. Na LaLiga, por exemplo, Raphinha alcançou 7,80 - a maior nota da temporada. Na Champions League, foi ainda além, com 8,24, superando alguns dos maiores nomes do futebol na competição mais difícil do mundo.
➡️IA aponta vencedor da Bola de Ouro de 2025
Cada gol, drible, passe, ação defensiva, até mesmo os erros foram capturados nos dados, gerando uma nota que reflete exatamente o que aconteceu em campo. As boas atuações renderam a Raphinha os troféus de "Player of the Season", entregue pela empresa, em um evento realizado em Zadar, cidade na costa da Croácia, chamado "Sunset Sports Festival".
A premiação foi televisionada, e milhões de espectadores ao redor do mundo assistiram ao histórico duplo triunfo de Raphinha, ao lado de outros vencedores: Mohamed Salah, melhor da Premier League (7,78), Mattia Zaccagni, melhor da Serie A (7,34), Joshua Kimmich, melhor da Bundesliga (7,91), Achraf Hakimi, melhor da Ligue 1 (7,76), Alexia Putellas, melhor da Liga F (8,15), e muitos outros.
O destaque de Raphinha, atrelado a outros jogadores da última temporada das principais ligas da Europa, ganhou visibilidade com enormes outdoors espalhados por capitais do futebol mundial.
Por fim, mesmo que a Bola de Ouro possa deixar Raphinha de fora, os troféus de Melhor Jogador da Temporada, que foram entregues pel Sofascore, provam que o atacante do Barcelona foi um dos melhores jogadores do mundo.
Raphinha em 2024/25
- 64 jogos (60 titular)
- 38 gols
- 23 assistências
- 87 minutos para participar de gol
- 2.6 passes decisivos por jogo
- 46 grandes chances criadas (0.7 por jogo)
- 47% em conversão de grandes chances
- 3.3 finalizações por jogo (1.3 no gol)
- 17.8 finalizações para marcar
- 48% de eficiência nos dribles
- 3.5 duelos vencidos por jogo
- 1.0 falta sofrida por jogo
- Nota Sofascore da temporada: 7.86
Nota de Raphinha na última temporada
- LaLiga: 7,80
- Champions League: 8,24
