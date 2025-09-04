menu hamburguer
Seleção Brasileira

Brasil divulga numeração com Raphinha camisa 10; Jean Lucas é cortado

Em jogos da Conmebol, seleções só podem relacionar 23 jogadores

Brasil divulgação numeração (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraBrasil divulgação numeração (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
20:22
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  Matéria

A CBF divulgou a numeração da Seleção Brasileira para o confronto desta quinta-feira (4), no Maracanã, contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Raphinha será o camisa 10. Richarlison ficou com a 9. O volante Jean Lucas, do Bahia, foi cortado da lista.

Relacionadas

O jogador do Bahia foi cortado da relação porque em competições da Conmebol apenas 23 jogadores podem ser relacionados para as partidas das Eliminatórias.

Quase simultaneamente, o técnico Carlo Ancelotti divulgou a escalação da Seleção para o duelo diante dos chilenos, o último do Brasil em casa antes da Copa do Mundo de 2026. O time vai entrar em campo com a seguinte formação: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

A partida desta quinta-feira, contará com duas atrações para os torcedores presentes. A cantora baiana Ivete Sangalo fará um show antes do início da partida. Além disso, vários ex-jogadores da Seleção Brasileira, campeões do Mundo em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 serão homenageados em campo.

Vale lembrar que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Além da partida com o Chile, a Seleção terá mais um compromisso nas Eliminatórias. O time canarinho enfrenrará a Bolívia, em Laz Paz, pela última rodada da competição.

Confira a numeração do Brasil:

1- Alisson
2- Wesley
3- Gabriel Magalhães
4- Marquinhos
5- Casemiro
6- Douglas Santos
7- João Pedro
8- Bruno Guimarães
9- Richarlison
10- Raphinha
11- Lucas Paquetá
12- Bento
13- Vitinho
14- Fabrício Bruno
15- Alexsandro
16- Caio Henrique
17- Kaio Jorge
18- Andrey Santos
19- Luiz Henrique
20- Estêvão
21- Samuel Lino
22- Gabriel Martinelli
23- Hugo Souza

Jean Lucas já integrado à Seleção em Teresópolis (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Jean Lucas é cortado da relação para o jogo do Brasil contrao Chile (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

