Brasil divulga numeração com Raphinha camisa 10; Jean Lucas é cortado
Em jogos da Conmebol, seleções só podem relacionar 23 jogadores
A CBF divulgou a numeração da Seleção Brasileira para o confronto desta quinta-feira (4), no Maracanã, contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Raphinha será o camisa 10. Richarlison ficou com a 9. O volante Jean Lucas, do Bahia, foi cortado da lista.
O jogador do Bahia foi cortado da relação porque em competições da Conmebol apenas 23 jogadores podem ser relacionados para as partidas das Eliminatórias.
Quase simultaneamente, o técnico Carlo Ancelotti divulgou a escalação da Seleção para o duelo diante dos chilenos, o último do Brasil em casa antes da Copa do Mundo de 2026. O time vai entrar em campo com a seguinte formação: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.
A partida desta quinta-feira, contará com duas atrações para os torcedores presentes. A cantora baiana Ivete Sangalo fará um show antes do início da partida. Além disso, vários ex-jogadores da Seleção Brasileira, campeões do Mundo em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 serão homenageados em campo.
Vale lembrar que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Além da partida com o Chile, a Seleção terá mais um compromisso nas Eliminatórias. O time canarinho enfrenrará a Bolívia, em Laz Paz, pela última rodada da competição.
Confira a numeração do Brasil:
1- Alisson
2- Wesley
3- Gabriel Magalhães
4- Marquinhos
5- Casemiro
6- Douglas Santos
7- João Pedro
8- Bruno Guimarães
9- Richarlison
10- Raphinha
11- Lucas Paquetá
12- Bento
13- Vitinho
14- Fabrício Bruno
15- Alexsandro
16- Caio Henrique
17- Kaio Jorge
18- Andrey Santos
19- Luiz Henrique
20- Estêvão
21- Samuel Lino
22- Gabriel Martinelli
23- Hugo Souza
