Ex-Palmeiras revela decepção com Filipe Luís, do Flamengo: 'Frustração'
Atual comentarista do Sportv reprovou postura do treinador diante de polêmica
O ex-goleiro Fernando Prass, atual comentaristas dos canais Sportv, revelou uma decpeção com o técnico Filipe Luís, do Flamengo, após a vitória sobre o Palmeiras, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para ele, o treinador poderia ter dito uma postura diferente diante da polêmica de arbitragem no confronto.
A equipe alviverde reclamou de um possível pênalti em cima de Gustavo Gomez em uma disputa com Jorginho, durante o primeiro tempo. Fernando Prass concordou com a insatisfação alviverde e pontuou que Filipe Luís poderia ter reconhecido a polêmica após o jogo.
- Quando surge um diretor, treinador, até um comentarista novo, com uma abordagem diferente, acho legal. Tinha muita expectativa referente a isso com o Filipe. O Abel, o Rogério Ceni, por exemplo, a gente sabe como é. O Filipe, a gente começa a descobrir. Aí entra uma coisa, e sei que é difícil lutar contra o sistema, e o Filipe, por ser inteligente, entra no curso e vai no fluxo - iniciou o ex-goleiro,antes de completar.
- Antes do jogo, ele o Boto falam de um lance de um jogo que não era deles. De São Paulo e Palmeiras, que foi um erro, e o Alviverde foi beneficiado, e se calou. O Abel, a gente já sabe como trata essas narrativas. E o Filipe preferiu ir por esse caminho. Falou que não teve nenhuma interferência de arbitragem. Foi muito frustrante - concluiu.
Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras
Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.
Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.
Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.
Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.
Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.
O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.
Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.
