Esposa de Raphinha relata ataques racistas nas redes sociais

Natalia Rodrigues, esposa do atacante Raphinha, do Barcelona, relatou na última quinta-feira (23) os ataques racistas que a família tem sofrido nas redes sociais. Através de uma publicação, ela expôs algumas mensagens e lamentou o ocorrido.

continua após a publicidade

➡️ ‘Meu lugar é em Barcelona’, dispara Lionel Messi segundo jornalista argentina

➡️ Deco, diretor de futebol do Barcelona, crava se Neymar pode retornar ao clube

Conforme relatado, os ataques são diversos e atingem ela, Raphinha e até o filho do casal. Nos prints divulgados por Natália, é possível ver o linguajar difamatório e racista dos agressores. Em tom de desabafo, a influenciadora expôs os casos virtuais e comentou que os xingamentos se expandem para as arquibancadas.

- Eu não tinha visto ainda tanto de ataque, de racismo que meu marido e meu filho estavam sofrendo. Mas fica aí para vocês verem como as pessoas estão doentes. Sei que meu filho está protegido em nome de Jesus. Mas imaginem quem não tem fé ou não está com a cabeça boa, como ficam? - questionou a influenciadora, antes de completar:

continua após a publicidade

- Gente, vocês sabem que dificilmente eu exponho esse tipo de coisa, porque isso não é um terço do que as pessoas atacam a gente, muitas vezes, torcedores rivais, etc. Mas, dessa vez, eu resolvi colocar para vocês verem como as pessoas estão doentes no mundo.

Natalia Rodrigues Belloli em pronunciamento nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Raphinha em 2025

Ao lado de Lamine Yamal e Robert Lewandowski, Raphinha é um dos destaques do ataque do Barcelona de Hansi Flick. Na temporada, o atacante já participou de 30 jogos, tendo marcado 22 gols e 11 assistências. Os números colocam o camisa 11 do clube catalão como um dos melhores do mundo na temporada europeia.

continua após a publicidade

Com o bom desempenho do trio de ataque, o Barcelona já conquistou a Supercopa da Espanha, com uma vitória sobre o Real Madrid, no último dia 12 de janeiro. Além disso, o clube briga pelo título de La Liga, na terceira colocação, e é segundo lugar na fase de liga da Champions League.