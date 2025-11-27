Provocação? Web reage a posts de Léo Pereira e Vitor Roque antes da final

Às vésperas da grande final da Libertadores, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, chamaram a atenção dos internautas após uma participação em uma publicidade de uma marca de carnes para churrasco. As publicações dividiram opiniões entre os torcedores, que apontaram para uma provocação do zagueiro rubro-negro.

Palmeiras x Flamengo: da crise à reconstrução, rivais assumem protagonismo na América do Sul

Durante a ação publicitária, Léo Pereira e Vitor Roque convidam os torcedores para fazerem um churrasco para assistir a grande decisão da Libertadores. No entanto, antes de finalizar o conteúdo, o zagueiro rubro-negro não perdeu a oportunidade e deu aquela alfinetada no atacante rival.

As postagens dividiram opiniões entre os internautas nas redes sociais. Enquanto uma parte dos torcedores apontaram para uma provocação de Léo Pereira, outros entenderam que tudo não passava de uma ação publicitária. Confira abaixo.

Disputando o topo da América pela segunda vez, Flamengo e Palmeiras começam a definir seu futuro no próximo sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú. O campeão se tornará a primeira equipe brasileira a conquistar um tetracampeonato da Libertadores.

Jornalista aponta diferença entre torcidas de Flamengo e Palmeiras: 'Cultural'

Lima se mobiliza para final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

A cidade de Lima vive clima de mobilização total às vésperas da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o próximo sábado (29). A capital peruana recebe grande fluxo de turistas dos dois clubes, registra impacto direto na logística por causa do trânsito intenso e concentra ações de segurança que têm evitado confrontos generalizados entre torcedores.

O trânsito da cidade é um dos pontos que mais chamam atenção de quem chegou para a decisão. O fluxo lento se repete em praticamente todas as regiões, e o uso da buzina é prática constante. A circulação reduzida interfere na logística de deslocamento de delegações, imprensa e torcedores, exigindo planejamento especial nos dias que antecedem a partida.

Palmeiras x Flamengo: Jornalistas do L! elegem seleção da final da Libertadores

A mobilização para o jogo é percebida em diferentes regiões da capital. Há cartazes espalhados por vias principais, adesivos e painéis alusivos ao torneio, além de pontos turísticos com fluxo maior de visitantes. A cidade vive a final de maneira ampla, em contraste com outros eventos internacionais em que o entorno permaneceu paralelo às competições.

Com a chegada contínua de aviões lotados vindos do Brasil, restaurantes, mercados e áreas comerciais registram alta movimentação. A gastronomia local, um dos principais atrativos turísticos da capital peruana, tem sido ponto de interesse dos visitantes. Há grande variedade de pratos típicos espalhados pela cidade, aproveitados pela torcida no intervalo entre passeios e programação do jogo.

No que diz respeito à segurança, as torcidas de Flamengo e Palmeiras têm circulado de maneira separada em Lima. A polícia local organizou ações para evitar cruzamentos entre grandes grupos, o que tem reduzido risco de confronto. Os episódios registrados até agora são isolados, envolvendo pequenos grupos e sem maiores consequências.

Com a cidade totalmente envolvida na decisão, o cenário é de expectativa alta para o duelo que definirá o campeão da Libertadores 2025. A movimentação segue intensa e deve aumentar conforme a chegada de mais torcedores até o fim da semana.

