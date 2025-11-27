Léo Dias faz promessa inusitada a jogadores do Flamengo em caso de título

Léo Dias pegou muita gente de surpresa na manhã desta quinta-feira (27). Através do seu portal, o jornalista fez uma promessa inusitada em caso de título do Flamengo na Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, em Lima, no próximo sábado (29).

continua após a publicidade

O jornalista se notabilizou nos últimos anos por publicar notícias envolvendo personalidades, famosos e até jogadores. Antes da final entre Flamengo e Palmeiras, Léo Dias avisou que não vai publicar fofocas envolvendo os jogadores do Mengão em caso de título.

➡️Torcedores do Flamengo se animam com atitude de ex-Fluminense: 'Sonho'

- O portal Léodias, como veículo nascido e criado no Rio de Janeiro, vem a público comunicar que, caso o Flamengo vença a Libertadores, se compromete a não publicar uma linha a respeito de possíveis atos de infidelidade dos jogadores, nem mesmo detalhes das festinhas pós-jogo - começou o portal.

continua após a publicidade

➡️Flamengo ou Palmeiras? Luxemburgo crava campeão da Libertadores: 'Acostumados'

- Os atletas do clube podem se divertir sem a preoucupação de que saiam notícias a seu respeito no portal Léodias. Quanto às esposas dos jogadores, um aviso: que cada uma cuide do seu marido. No mais, vai Flamengo - concluiu.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira a postagem do portal

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; nenhuma até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.