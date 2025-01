Primo de Léo Pereira é morto em operação policial

Wesley Henrique Gomes Borges, de 31 anos, primo muito próximo do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, foi morto em uma operação policial em Ponta Grossa, Paraná, na última sexta-feira (17). Outros 5 homens foram mortos na operação. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), segundo a Band.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Léo Pereira foi liberado pelo Flamengo e retornou imediatamente ao Brasil após receber a notícia do falecimento. O zagueiro estava com elenco rubro-negro principal nos Estados Unidos para participar da FC Series, torneio amistoso internacional.

Léo Pereira posta homenagem para seu primo Wesley no Instagram (Foto: Reprodução)



A operação foi realizada para combater uma organização criminosa especializada em roubos de bancos e carros fortes. Os suspeitos foram localizados em uma chácara, junto a um arsenal de armas de fogo, coletes à prova de balas, carregadores, placas e um carro clonado. A polícia relatou que, ao chegar ao local, foi recebida a tiros, o que levou ao confronto armado.



Hudson Teixeira, secretário da Segurança Pública do Paraná, em entrevista coletiva, declarou que a morte dos suspeitos "não é motivo para comemoração", mas enfatizou que a operação preveniu possíveis roubos na região central do estado. Teixeira também mencionou que, entre os mortos, dois eram foragidos do sistema prisional e ligados a uma facção criminosa.



A identidade e os antecedentes dos seis mortos estão sob investigação, com quatro já tendo sido divulgados pela RPC-TV. Todos tinham antecedentes criminais relacionados a roubos agravados, segundo o G1 Paraná.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo detona atuação de jogador: ‘Se desvaloriza a cada dia’