Nadine, mãe de Neymar, comemora anivesário de 58 anos no Guarujá

Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr., comemorou seu 58º aniversário em uma festa íntima em sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo, no último domingo (19). A celebração contou com a presença de familiares próximos, incluindo sua filha, Rafaella Santos, e Jota Amâncio, considerado um filho de coração por Nadine.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Santos se anima com rumores de retorno de Neymar: ‘Ele voltou’

➡️ Neymar x Rivaldo: web aponta quem foi melhor jogador após bate boca nas redes sociais

A ausência de Neymar foi notada, mas ele homenageou sua mãe com uma postagem nas redes sociais. O evento, realizado de forma reservada, e foi documentado pelo perfil no Instagram Condomínio da Fifi. As fotos divulgadas mostram um ambiente acolhedor, destacando o carinho entre os membros da família Gonçalves.

Nas redes sociais, o camisa 10 do Al-Hilal expressou seu amor por sua mãe com uma postagem com a seguinte legenda: "Parabéns, mãe. Eu te amo". Ele não marcou presença no evento devido a compromissos profissionais.

continua após a publicidade

Nadine, mãe de Neymar, ao lado de filha Rafaella Santos em festa de aniversário (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Futuro de Neymar

Sem grande destaque recente no Al-Hilal, devido ao acumulo de lesões em campo nos últimos dois anos, Neymar tem o futuro incerto no futebol. No último domingo (19), os rumores sobre um possível retorno ao futebol brasileiro ganharam força. De acordo com a apuração do portal "Diário do Peixe", o camisa 10 já teria acertado um acordo para retornar ao Santos.

Com este cenário, o retorno dele ao clube que o revelou estaria pendente apenas de um acordo com o Al-Hilal. O clube saudita precisaria liberá-lo para assinar contrato com o time paulista. Até o momento, Neymar segue como atleta do Mundo Árabe.