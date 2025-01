Torcida do Flamengo detona atuação de jogador: ‘Se desvaloriza a cada dia’

O Flamengo foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo (19), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Durante a partida, torcedores do Flamengo detonaram a atuação do zagueiro Pablo. Através de publicações na internet, alguns internautas duvidaram da capacidade técnica do atleta.

O defensor retornou Flamengo no início desta temporada. No ano passado, ele se encontrava emprestado ao Botafogo. Para ganhar minutos e rodagem, ele não acompanhou o elenco principal do clube, que realiza os trabalhos de pré-temporada nos Estados Unidos, e ficou no Rio de Janeiro para disputar o início do Campeonato Carioca.

Contudo, o período que poderia servir para mostrar serviço, tem sido conturbado. Com ele em campo, o Rubro-Negro ainda não sabe o que é vencer no torneio estadual. Até o momento, foram três jogos, onde o time alternativo empatou um jogo e perdeu os outros dois. O cenário gerou revolta por parte de torcedores contra o zagueiro Pablo. Apontado como um dos culpados pelo desempenho ruim nos últimos jogos.

Flamengo no Carioca

Com o baixo aproveitamento, o Rubro-Negro se encontra na 11ª posição, a vice-lanterna do torneio. Na próxima rodada, a equipe comandada por Cleber dos Santos enfrenta o Bangu no 'duelo dos desesperados' na parte de baixo da tabela. A partida acontece na próxima quinta-feira (22), às 19h, no Estádio Castelão.