Mauro Cezar critica diretoria do Flamengo por negociar com clube brasileiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a insistência da diretoria do Flamengo em negociar com o Internacional. O Rubro-Negro realizou recentemente uma proposta pelo zagueiro Vitão, mas não teve sucesso. De acordo com o comunicador, o clube gaúcho não cumpre os acordos feitos e não tem "crédito" no mercado.

O imbróglio referente a transação se dá devido a venda de Thiago Maia. O volante se transferiu para o Colorado no ano passado. Contudo, a diretoria gaúcha ainda deve R$ 4 milhões do acordo, valores que o Flamengo tentou abater na proposta pelo zagueiro Vitão, mas teve negativa. O cenário fez Mauro Cezar disparar contra a diretoria de ambos os clubes durante a programação da "Rádio Jovem Pan".

- A diretoria do Flamengo mudou, mas o clube insite em negociar com o Internacional. Depois dessa (não acordo pela transferência de Vitão) fala obrigado e tchau. Isso é uma piada. O Internacional já quis lucrar na transferência do Thiago Maia, para o Santos, que não aconteceu. Isso em cima de um jogador que o clube não conseguiu pagar - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Agora, o Flamengo topa pagar R$ 6 milhões pelo Vitão, e esquecer os outros R$ 4 milhões, da venda do Thiago Maia, e o Internacional não aceita. Eles querem R$ 10 milhões, mais os quatro que devem. Não dá para levar a sério. A gente fala muito do Corinthians, mas também precisamos falar do Internacional. Que é outro clube que opera além das possibilidades financeiras. Insistir em negociar com essa diretoria do Inter, é um erro. Parece que os caras do Flamengo gostam de viver perigosamente - concluiu.

Proposta do Flamengo por Vitão

A proposta do Flamengo por Vitão aconteceu no último domingo (19). De acordo com a apuração do site "Ge", a diretoria Rubro-Negra ofereceu R$ 6 milhões de reais pelo zagueiro, de 24 anos, mais o abono da dívida de R$ 4 milhões, da venda de Thiago Maia. O Internacional recusou a investida.

A ação do clube carioca no mercado é motiva pela recente perda de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, e David Luiz, que deixou o elenco após não ter contrato renovado. Assim, a chegada de um novo zagueiro torna-se necessária no Ninho do Urubu.

Aos 24 anos, Vitão foi um dos destaques do Internacional na temporada passada. O zagueiro também já trabalhou com o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2022.