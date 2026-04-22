Flamengo e Vitória se enfrentam no Maracanã pela quinta fase da Copa do Brasil, e um lance chamou a atenção de torcedores nas redes sociais. Aos 11 minutos de jogo, ambos os times já tinham marcado, com Evertton Araújo para os mandantes e Erick para os visitantes. Porém, a polêmica veio antes dos gols: uma possível expulsão de Luiz Araújo.

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➡️Veja gols em Flamengo x Vitória

O lance aconteceu aos dois minutos de jogo, quando o camisa sete da equipe mandante levou um drible de Ramón, que caiu no chão alegando ter sido atingido na cabeça. O momento gerou opiniões diversificadas.

➡️ Gols em Flamengo x Vitória chocam torcedores: 'Só pode'

Confira algumas delas:

Outra polêmica em Flamengo x Vitória

Além do lance no primeiro tempo, outra disputa foi vista como passível de cartão vermelho. Aos 40 minutos da segunda etapa, o meio-campista Saúl Ñíguez, também do Flamengo, atingiu Caíque Gonçalves com o cotovelo, mas Daronco não entendeu que havia necessidade de expulsão. Para PC de Oliveira, especialista de arbitragem da Globo, o jogador espanhol deveria ter sido mandado para o vestiário após o choque.

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➡️PC Oliveira aponta erro crucial da arbitragem em Flamengo x Vitória

Luiz Araújo virou assunto nas redes sociais (Gilvan de Souza/Flamengo)

Torcedores destacam atuação de Evertton Araújo: 'Pede passagem'

O Flamengo abriu o placar contra o Vitória na partida desta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o responsável por marcar para o Rubro-Negro foi o jovem Evertton Araújo, que após o feito recebeu elogios de torcedores do clube.

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O gol aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava nove minutos, quando o Garoto do Ninho foi feliz em arriscar um chute de fora da área. Com força e precisão o arremate parou no ângulo da baliza adversária, não dando chances de defesa para o goleiro Lucas Arcanjo.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo enlouqueceram com o gol do volante e destacaram o crescimento dele com a chegada do técnico Leonardo Jardim. Evertton Araújo tem ganhado mais oportunidades com o técnico português e assumiu a titularidade da equipe após uma lesão recente de Erick Pulgar.

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