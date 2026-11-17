O Flamengo inicia nesta terça-feira (17) a venda de ingressos para a torcida rubro-negra para o confronto com o Palmeiras, no próximo sábado, às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. O clube adquiriu a carga de ingressos destinada aos visitantes e ficará responsável pela comercialização das entradas.

A partida ganha importância especial na reta final da competição, já que as equipes disputam rodada a rodada o título nacional. Atualmente, três pontos separam os dois times na tabela. Antes do confronto direto, porém, ambos entram em campo pela 35ª rodada: o Flamengo recebe o Athletico, enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro. Os resultados podem alterar o cenário da disputa antes do encontro em São Paulo.

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Os torcedores poderão adquirir os ingressos pelo site oficial do clube, a partir das 10h. A comercialização será escalonada, de acordo com os planos e níveis de prioridade do programa de sócio-torcedor. A venda para o público geral começa às 20h de terça-feira, conforme disponibilidade. A carga total será de dois mil ingressos.

Confira o cronograma de vendas

17 de novembro (terça-feira)

11h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras

14h: Nação Maraca 1

16h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

17h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

18h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

19h: Nação Maraca 3

20h: Público geral online

18 de novembro (quarta-feira)

10h: Encerramento dos cancelamentos e das vendas online

Torcida do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamego)

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Valor do ingresso para a torcida do Flamengo

A torcida rubro-negra ficará no setor Sul Superior, com acesso pelo Portão D. O ingresso custa R$ 240,00 (inteira).

Para esta partida, cada sócio-torcedor, independentemente do plano contratado, poderá adquirir apenas um ingresso por conta. A regra também vale para os planos que oferecem o benefício de compra de entradas para convidados em jogos com mando de campo do Flamengo.

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