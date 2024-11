‘Pinóquio’: web vai à loucura com troca de farpas em debate eleitoral do Flamengo

O debate entre os candidatos à presidência do Flamengo, na emissora ESPN, nesta segunda-feira (18), agitou os torcedores nas redes sociais. Em determinado momento, o candidato Maurício Gomes de Mattos, da chapa Mengão Maior, atacou Rodrigo Dunshee, que tem apoio do atual presidente Rodolfo Landim, o chamando de "Pinóquio do mal".

O embate entre os dois candidatos aconteceu após um embate de ideias sobre a construção do estádio do clube. Dunshee acusou Maurício de não ter votado a favor da participação do Flamengo no leilão do terreno do Gasômetro, que não rebateu com a ofensa. O momento levou os torcedores à loucura na web, veja abaixo:

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.