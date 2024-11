O debate entre candidatos à presidência do Flamengo, na noite desta segunda-feira (18), agitou os torcedores rubro-negros nas redes sociais. Um trecho que chamou a atenção foi o momento em que Maurício Gomes de Mattos, da chapa "Mengão Maior", atacou Rodrigo Dunshee, que tem o apoio de Rodolfo Landim, atual presidente, o chamando de "pinóquio do mal".

- Se você provar o que está falando, eu não te chamo de Pinóquio. Como você não vai provar, eu chamo: você é Pinóquio. E você é um pinóquio do mal. Você utilizou a força do clube para tirar uma faixa. Mas não é por conta da faixa. O que mais importa é a guerra que eu vejo dentro do clube, em que não se tem respeito entre os poderes. O Landim e você fazem o que querem - disse Maurício no debate da "ESPN".

- Eu tinha 48 horas horas para tirar a faixa do lugar, e você mandou seguranças irem lá tirar. Eu estou entrando na comissão eleitoral para averiguar se foi você mesmo que mandou. Afinal, você está se confundindo com o Flamengo. A tua resposta naquela hora mostrou que além de pinóquio você é covarde. Você utilizou a força da sua caneta como presidente em exercício para mandar o segurança ir lá. Todos viram. Você me decepciona. Não sabe o que é ter postura e ser presidente do Flamengo - completou.

Maurício Gomes de Mattos, candidato à presidência do Flamengo (Foto: Lance!)

Entenda o cenário

A resposta de Maurício Gomes de Mattos foi após Rodrigo Dunshee afirmar que ele e Eduardo Bandeira de Mello não votaram a favor da compra do terreno do Gasômetro para a construção do novo estádio do Flamengo.

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, esteve na cadeira nos últimos dois mandatos. Ele apoia o candidato Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico do clube.