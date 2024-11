Por onde anda Sávio, ex-atacante do Real Madrid e Flamengo?

Sávio foi um atacante brasileiro de destaque no futebol nacional nos anos 1990 e 2000, conhecido por sua habilidade e velocidade em campo. Revelado pelo Flamengo, ele conquistou o carinho da torcida rubro-negra e depois seguiu para o Real Madrid, onde teve uma carreira de sucesso na Europa. Após sua aposentadoria, Sávio investiu em negócios próprios e manteve uma relação especial com o futebol. O Lance! te conta por onde anda Sávio.

A trajetória de Sávio no Flamengo e Real Madrid

Sávio iniciou sua carreira no Flamengo em 1992 e, logo, se destacou pelo seu talento e agilidade como atacante. Conhecido por seu drible rápido e finalizações precisas, ele se tornou um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro na época. Sua habilidade em campo rendeu ao Flamengo títulos importantes, como o Campeonato Carioca de 1996. Sua fase de destaque no clube chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou em 1998.

No Real Madrid, Sávio continuou mostrando seu talento e fez parte do elenco "Galáctico" que contava com grandes estrelas. Pelo clube espanhol, ele conquistou a Liga dos Campeões em 2000, a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol. Apesar da forte concorrência por posição no time, Sávio conseguiu mostrar sua qualidade e contribuir para os títulos do clube. Sua trajetória na Europa também incluiu passagens por outros clubes espanhóis, onde continuou desempenhando um bom futebol.

Outros clubes e o fim da carreira

Após sua passagem pelo Real Madrid, Sávio teve uma breve passagem pelo Bordeaux, por empréstimo, e depois jogou pelo Zaragoza, mantendo-se relevante no cenário europeu. Em 2006, ele retornou ao Flamengo, onde teve mais uma experiência no futebol brasileiro, mas logo seguiu para a Real Sociedad e, posteriormente, para o Levante, também na Espanha. Mais tarde, Sávio atuou na Desportiva Ferroviária e no Anorthosis, do Chipre, e encerrou sua carreira no Avaí, em 2010.

O atacante, conhecido como "Anjo Loiro da Gávea," deixou um legado de talento e técnica que é lembrado por torcedores de vários clubes. Sua carreira é marcada por grandes momentos e pela contribuição significativa ao Flamengo e ao futebol brasileiro.

Por onde anda Sávio?

Após pendurar as chuteiras, Sávio se dedicou a empreendimentos pessoais e investiu em negócios no Brasil. Ele é sócio em uma empresa de gestão esportiva e também trabalha com outros projetos relacionados ao futebol. O ex-jogador está envolvido no desenvolvimento de atletas e compartilha seu conhecimento do esporte com novas gerações. Em algumas ocasiões, participa de eventos e entrevistas, onde relembra momentos de sua carreira e comenta sobre o cenário atual do futebol.

Sávio vive atualmente em Vitória, Espírito Santo, e mantém sua ligação com o Flamengo, participando de eventos do clube e encontros com a torcida. Sua dedicação ao futebol continua viva, mesmo fora dos gramados, e ele busca contribuir com o desenvolvimento de jovens atletas e promover a educação esportiva no Brasil.

Clubes em que Sávio jogou

1992–1997 Flamengo

1998–2003 Real Madrid

2002–2003 → Bordeaux (empréstimo)

2003–2006 Zaragoza

2006 Flamengo

2007 Real Sociedad

2007 Levante

2008 Desportiva Ferroviária

2008–2009 Anorthosis Famagusta

2010 Avaí