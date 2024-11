Além de Gabigol, vetado pela diretoria, outros três jogadores do Flamengo devem ficar fora da partida contra o Cuiabá na quarta-feira (20), fora de casa, pelo Brasileirão. Afinal, no treinamento desta segunda, Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo não participaram das atividades com o elenco. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Erick Pulgar foi cortado da seleção chilena por conta de uma lesão muscular ocasionada na final da Copa do Brasil. Quem também se recupera de contusão é Luiz Araújo, que sofreu uma fratura na cartilagem, ainda em setembro, e passou por um procedimento cirúrgico. Por conta do problema, a comissão técnica trata o retorno do atacante com cautela.

De La Cruz é quem tem o quadro mais leve. Afinal, o meia uruguaio já está em fase de transição de uma lesão muscular na coxa direita.

Situação do Flamengo no Brasileirão

A equipe de Filipe Luís é a quarta colocada na classificação do Brasileirão, com 59 pontos. Atualmente, a diferença para o líder Botafogo é de nove pontos.

Filipe Luís orientando a equipe no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vale destacar que, por conta da conquista do título da Copa do Brasil, o Mais Querido já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025.