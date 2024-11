Candidatos à presidência do Flamengo estiveram juntos, na noite desta segunda-feira (18), para um debate organizado pela "ESPN" sobre as demandas do clube. Durante a conversa, Rodrigo Dunshee, que tem o apoio do atual mandatário (Rodolfo Landim), rebateu Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e classificou a atuação gestão do Rubro-Negro como a maior da história.

- O que está incomodando o BAP é o fato de que essa é a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Landim liderou essa gestão vitoriosa financeiramente, esportivamente, do ponto de vista de estrutura, o Flamengo está bombando. Incomoda mais porque o BAP ficou até seis meses atrás implorando para ser apoiado pelo presidente Landim. O Flamengo está muito bem financeiramente. Não acreditem nas mentiras da oposição. Nós não temos dívidas, temos obrigação para pagar e fizemos investimentos maravilhosos - disse Rodrigo Dunshee, após BAP apontar erros da atual direção.

- A nossa gestão ganhou 13 títulos e disputou 21 finais. Foram duas Libertadores em 3 finais. Gente, em 58 anos, a gente tinha ganhado uma Libertadores, na gestão do meu pai. Duas Copas do Brasil em 3 finais, 2 Brasileiros, 4 Cariocas em 6 finais - completou

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, esteve na cadeira nos últimos dois mandatos. Ele apoia o candidato Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico do clube.