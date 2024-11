Flamengo veta Gabigol contra Cuiabá, mas planeja retorno no Brasileirão

Gabigol, atacante do Flamengo, segue afastado pela diretoria rubro-negra e não enfrentará o Cuiabá na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. A informação divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande foi confirmada pelo Lance!. O jogador, que já não enfrentou o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileira, segue desfalque, mas já tem data estipulada para o retorno aos gramados pelo clube.

De acordo com apuração do Lance!, a tendência é que a volta de Gabigol seja na partida contra o Fortaleza, na próxima terça (26), pela 35ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. Episódios de indisciplina após o título da Copa do Brasil teriam dado razão à decisão tomada pela diretoria do Flamengo: o jogador teria reclamado do técnico Filipe Luís ao ouvir que seria substituído no intervalo da final contra o Atlético-MG.

Com a volta aos gramados prevista para a próxima semana, Gabigol deve ter uma despedida dos gramados pelo Fla. A tendência é que o camisa 99 esteja disponível para as quatro partidas finais do clube pelo Brasileirão.

Fortaleza x Flamengo

Flamengo x Internacional

Criciúma x Flamengo

Flamengo x Vitória

Gabigol na beira do gramado do Maracanã antes da partida entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Gabigol é afastado pelo Flamengo

O motivo do afastamento de Gabigol, do Flamengo, foi uma reclamação do jogador ao técnico Filipe Luís após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil. A informação é da repórter Letícia Marques, do "ge".

— P..., tá de sacanagem que ele está me tirando - disse Gabigol.

Essas teriam sido as palavras ditas por Gabigol ao receber a informação de que seria substituído por Bruno Henrique durante o intervalo da partida que deu o pentacampeonato da Copa do Brasil ao Flamengo, no último dia 10, contra o Atlético-MG. O jogador deu as costas e se isolou ao saber da troca. Foi o início de um comportamento que, para a diretoria do clube, justificou o afastamento anunciado nesta terça-feira (12).

Momento depois, já fora da Arena MRV, o camisa 99 convidou os colegas de time para uma festa do título na sua casa. Tal comemoração aconteceria ao mesmo tempo que a organizada pelo Flamengo. O jogador não foi à festa oficial do clube, e os companheiros não compareceram na que ele deu.

Tais atitudes irritaram a diretoria do Flamengo, que julgou a entrevista dada ainda no gramado, na qual disse que não permaneceria no clube, fora de timing e um posicionamento egoísta.

