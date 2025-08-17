A derrota em casa para o Palmeiras por 1 a 0 deixou o Botafogo ainda mais distante da ponta de cima da tabela do Brasileirão, mas nem por isso o time planeja começar a priorizar as copas. Ao menos é o que garante o técnico Davide Ancelotti.

— Claro que ficamos longe, o Flamengo (líder) fica longe, mas temos que seguir competindo em cada jogo do campeonato. Não vou poupar jogadores porque penso que uma competição é menos importante que a outra. Vou poupar jogadores porque acredito que tenho um elenco capaz, com capacidade para enfrentar um jogo tão importante como hoje (domingo) — declarou o técnico do Botafogo, justificando a equipe mista escalada para encarar o Palmeiras.

— Cada jogo a gente joga para ganhar. E temos que tratar de ficar o mais alto possível na tabela no final da temporada. Não podemos desistir em nenhuma competição, sobretudo no Campeonato Brasileiro — acrescentou o treinador.

Ancelotti elogia primeiro tempo e 'vontade' do Botafogo

Apesar da derrota, a segunda seguida em casa diante de equipes do G-4, Davide Ancelotti fez uma avaliação positiva do Botafogo, sobretudo no primeiro tempo.

— Fizemos os primeiros minutos muito bons e tivemos oportunidades claras para ter um melhor placar até o intervalo. Depois, o Palmeiras marcou um gol, porque os grandes times são assim — avaliou o técnico.

— O time tentou até o final, com pouca ordem, mas com vontade.

Agora, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores. Na terça-feira (19), o time viaja ao Equador, onde na quinta-feira irá encarar a LDU, na altitude de Quito, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio continental. Por ter vencido por 1 a 0 o jogo de ida, o Botafogo precisa apenas de um empate para avançar.