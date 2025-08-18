Palmeiras amplia sequência positiva e reforça papel de protagonista no Brasileirão

O Palmeiras chegou aos 39 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Neste domingo (17), o Verdão venceu o Botafogo por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e agora está a quatro pontos do líder Flamengo, com um jogo a menos.

Após um princípio de crise com a eliminação na Copa do Brasil, com derrotas para o Corinthians, que geraram protestos contra Abel Ferreira, o Palmeiras soma sete jogos sem derrotas no Brasileirão. A última foi em junho, contra o Cruzeiro. O treinador do Verdão destacou a dificuldade da competição.

— Eu acho que há muitas boas equipes no futebol brasileiro, por isso é tão competitivo. Vocês veem como o Corinthians jogou contra o Palmeiras, poderia lutar se fosse consistente, São Paulo também, que pode com o tempo, o Cruzeiro tem feito uma campanha espetacular — disse o treinador após duelo contra o Botafogo.

Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Retrospecto no Brasileirão

Abel Ferreira foi campeão do Brasileirão em duas oportunidades: 2022 e 2023. Além dos títulos, o treinador sempre esteve entre os primeiros da competição desde que chegou ao Palmeiras, em 2020. O português elogiou a consistência da equipe.

— Nos últimos anos sempre foi o Palmeiras e outro clube a lutar por algo, às vezes ganhamos, às vezes perdemos, mas sempre andamos por ali, e queremos continuar. Eu nunca prometi títulos, prometi trabalhos, arrumar soluções, agora é um jogo de cada vez. — disse o treinador.

Próximo jogo

Na quinta-feira (21), o Palmeiras enfrenta o Universitário, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Verdão venceu por 4 a 0, no Peru.

O Palmeiras volta a entrar em campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (25). O Verdão recebe o Sport, no Allianz Parque. Na vice-liderança da tabela com 39 pontos, os comandados de Abel Ferreira não perdem há sete rodadas na competição nacional.